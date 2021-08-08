Матч нереалізованих пенальті. Динамо б'є Зорю та наздоганяє Шахтар (відео)

Київська команда зуміла на класі здолати луганський колектив і продовжити свою переможну ходу в чемпіонаті

Зоря не встояла перед Динамо / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися дві гри чемпіонату України з футболу. У центральному матчі третього туру Зоря приймала Динамо в Запоріжжі.

Кияни відправили на виїзд без Мірчі Луческу, якому недавно видалили кисту і поки заборонили подорожувати. Командою керував Еміл Карас і, як і в матчі проти Вереса, в основі на позиції форварда випустив Гармаша, а місця на флангах зайняли Циганков і Родрігес.

Кияни очікувано заволоділи ініціативою в першому таймі і створили більше небезпеки біля чужих воріт. Правда, гострих моментів було мало.

Забити гості змогли після кутового, як і у випадку з першим голом Верес. Шапаренко подав від прапорця на Сироту, який випередив Шахаба і точно пробив повз Шевченка. Для молодого захисника це перший гол в основній команді Динамо.

Найнебезпечнішим моментом у Зорі став удар Громова через себе, однак м'яч полетів далеко від створу воріт. У киян же активно поводився Родрігес, який не боявся йти в обведення і приймати нестандартні рішення.

У другому таймі гра Зорі пожвавилася завдяки виходу Кабаєва, який куди сильніше напружував Миколенка, ніж Фагундес. Після одного з його небезпечних пасів Кочергін пробив поруч зі стійкою із забійної позиції.

Динамо ж могло збільшити відрив у середині другого тайму. Після удару Буяльського м'яч рикошетом від коліна влучив у руку Імерекова. Суддя призначив сумнівний пенальті, оскільки потрапляння в руку після рикошету від свого тіла – це не порушення.

Правда, Шевченко виправив ситуацію, парирувавши постріл з "точки" від Де Пени. А вже через п'ять хвилин свій шанс зрівняти рахунок отримала Зоря. Кочергін на замаху прибрав в карному майданчику Сидорчука та Сергій за інерцією влетів в ногу хавбека.

Цей пенальті був безперечним, проте і він не був реалізований! Фаворов примудрився вистрілити в стійку. Зоря продовжила атакувати і нагнітати ситуацію біля воріт гостей, однак пропустила контратаку, яка і поставила крапку в грі.

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Де Пена запустив у відкритий простір Миколенка, а той знайшов у центрі вільного Буяльського. Віталій точно вистрілив в кут воріт Шевченка і по суті приніс киянам три очки.

Правда, в компенсований час Зоря забила таки гол престижу. Кочергін між лініями знайшов Фрімпонга і той підібрав позицію для удару. Бущан виявився безсилим, однак і без цього Динамо таки втримало перемогу.

Кияни набирають шість балів і наздоганяють Шахтар в турнірній таблиці. Уже в середу перемога над Минаєм дозволить команді Луческу вийти в лідери УПЛ. До слова, на Зорю в наступному турі чекає битва з тим же суперником.

Зоря – Динамо 1:2

Гол: Фрімпонг, 90+4 – Сирота, 18, Буяльський, 80

Зоря: Шевченко – Фаворов (Руфаті, 85), Вернидуб, Імереков, Хомченовський – Назарина, Кочергін, Громов (Фрімпонг, 85) – Фагундес (Кабаєв, 58), Шахаб (Гладкий, 72), Сайядманеш (Цвек, 72).

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 69), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Буяльський (Леднєв, 85), Шапаренко – Циганков (Караваєв, 69), Гармаш (Кулач, 78), Родрігес (Де Пена, 69).

Попередження: Назарина, Вернидуб, Імереков – Гармаш, Шапаренко, Буяльський, Бущан.

Нереалізовані пенальті: Фаворов – Де Пена.

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