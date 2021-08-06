5 августа 21:00 Видео
Колос 0
Шахтер Кг 0
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Расписание, трансляции и интриги 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
6 августа, 10:00
Копировать ссылку
Динамо поборется с Зарей, Александрия протестирует Шахтер, а Рух начнет свой путь с новым тренером
Кучук возвращается в УПЛ, Скрипник сразится с Динамо, Де Дзерби ждет в гости Александрию
Кучук возвращается в УПЛ, Скрипник сразится с Динамо, Де Дзерби ждет в гости Александрию / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Заря", Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

В пятницу, 6 августа, стартует третий тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Этот тур вновь будет обрезанным, поскольку УПЛ перенесла матч Колоса и Миная.

Причиной стал ранний поединок ковалевской команды в Лиге Конференций. Вчера Колос сыграл вничью с Шахтером из Караганды (0:0), а ответная встреча назначена уже на вторник, 10 августа.

Впрочем, и без данного поединка будет немало интересного в этот уик-энд.

  1. Конечно же, центральная встреча тура состоится в Запорожье, где Заря примет Динамо. Обе команды добыли уверенные победы в прошлом туре, однако у луганчан был еще провальный первый тур (0:1 от Александрии). Теперь команда Виктора Скрипника настроена отобрать очки у действующего чемпиона.
  2. Перед ответной битвой с Генком Шахтер ожидает непростая встреча с Александрией. "Аграрии" сумели в стартовом туре удивить в игре с Зарей (1:0), однако поражение от Миная на прошлой неделе смазало картину. Теперь у Юрия Гуры есть новый шанс громко заявить о себе.
  3. Рух сыграет с Вересом уже с новым наставником. Посредине недели львовяне уволили Ивана Федыка за два поражения в стартовых турах. Теперь же спасать ситуацию призван Леонид Кучук. К слову, у Вереса тоже не лучший старт – 1 балл в двух матчах.
  4. Днепр-1 неплохо начал сезон (4 очка в двух матчах) и намерен развить свой успех в битве с Мариуполем. Команда Остапа Маркевича имеет в активе лишь один балл, однако еще не показала на полную свой потенциал.

Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции поединков 3-го тура УПЛ:

Пятница, 6 августа

19:30 МЕТАЛЛИСТ-1925 – ЧЕРНОМОРЕЦ
Прогноз букмекеров: 2.01 – 3.45 – 3.75
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

Суббота, 7 августа

17:00 РУХ – ВЕРЕС
Прогноз букмекеров: 2.45 – 3.30 – 2.92
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ
Прогноз букмекеров: 1.18 – 6.80 – 17.00
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

В тренде

19:30 ДНЕПР-1 – МАРИУПОЛЬ
Прогноз букмекеров: 1.61 – 6.80 – 17.00
Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Воскресенье, 8 августа

19:30 ВОРСКЛА – ЛЬВОВ
Прогноз букмекеров: 1.81 – 3.65 – 4.40
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ЗАРЯ – ДИНАМО
Прогноз букмекеров: 5.40 – 3.55 – 1.71
Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Понедельник, 9 августа

19:30 ДЕСНА – ИНГУЛЕЦ
Прогноз букмекеров: 1.47 – 4.20 – 7.50
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Десна Десна Дес
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Шахтер Шахтер Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
2
1
1
0
5
2
3
4
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
4
Ворскла Ворскла Вор
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
5
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
6
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
4
0
4
3
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В
7
Александрия Александрия Але
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
8
Заря Заря Зар
2
1
0
1
5
2
3
3
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В П
9
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
11
Мариуполь Мариуполь Мар
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н
12
Львов Львов Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
13
Верес Верес Вер
2
0
1
1
0
4
-4
1
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н
14
Рух Рух Рух
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
15
Ингулец Ингулец Инг
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П П
16
Черноморец Черноморец Чер
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
15
47
4
flag Австралия АвстралияAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
23
21
60
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
18
52
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
11
27
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять