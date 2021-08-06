Расписание, трансляции и интриги 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо поборется с Зарей, Александрия протестирует Шахтер, а Рух начнет свой путь с новым тренером

Кучук возвращается в УПЛ, Скрипник сразится с Динамо, Де Дзерби ждет в гости Александрию / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Заря", Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

В пятницу, 6 августа, стартует третий тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Этот тур вновь будет обрезанным, поскольку УПЛ перенесла матч Колоса и Миная.

Причиной стал ранний поединок ковалевской команды в Лиге Конференций. Вчера Колос сыграл вничью с Шахтером из Караганды (0:0), а ответная встреча назначена уже на вторник, 10 августа.

Впрочем, и без данного поединка будет немало интересного в этот уик-энд.

Конечно же, центральная встреча тура состоится в Запорожье, где Заря примет Динамо. Обе команды добыли уверенные победы в прошлом туре, однако у луганчан был еще провальный первый тур (0:1 от Александрии). Теперь команда Виктора Скрипника настроена отобрать очки у действующего чемпиона. Перед ответной битвой с Генком Шахтер ожидает непростая встреча с Александрией. "Аграрии" сумели в стартовом туре удивить в игре с Зарей (1:0), однако поражение от Миная на прошлой неделе смазало картину. Теперь у Юрия Гуры есть новый шанс громко заявить о себе. Рух сыграет с Вересом уже с новым наставником. Посредине недели львовяне уволили Ивана Федыка за два поражения в стартовых турах. Теперь же спасать ситуацию призван Леонид Кучук. К слову, у Вереса тоже не лучший старт – 1 балл в двух матчах. Днепр-1 неплохо начал сезон (4 очка в двух матчах) и намерен развить свой успех в битве с Мариуполем. Команда Остапа Маркевича имеет в активе лишь один балл, однако еще не показала на полную свой потенциал.

Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции поединков 3-го тура УПЛ:

Пятница, 6 августа

19:30 МЕТАЛЛИСТ-1925 – ЧЕРНОМОРЕЦ

Прогноз букмекеров: 2.01 – 3.45 – 3.75

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

Суббота, 7 августа

17:00 РУХ – ВЕРЕС

Прогноз букмекеров: 2.45 – 3.30 – 2.92

Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ

Прогноз букмекеров: 1.18 – 6.80 – 17.00

Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

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19:30 ДНЕПР-1 – МАРИУПОЛЬ

Прогноз букмекеров: 1.61 – 6.80 – 17.00

Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Воскресенье, 8 августа

19:30 ВОРСКЛА – ЛЬВОВ

Прогноз букмекеров: 1.81 – 3.65 – 4.40

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ЗАРЯ – ДИНАМО

Прогноз букмекеров: 5.40 – 3.55 – 1.71

Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Понедельник, 9 августа

19:30 ДЕСНА – ИНГУЛЕЦ

Прогноз букмекеров: 1.47 – 4.20 – 7.50

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

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