Зоря – Динамо: відео голів та огляд матчу УПЛ

Кияни здолали команду Віктора Скрипника в непростому поєдинку, в якому знайшлося місце двом нереалізованим пенальті
Динамо сильніше за Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні Динамо зуміло здолати в гостях Зорю в матчі 3 туру чемпіонату України. Команда Мірчі Луческу продовжує йти по сезону без втрат.
Уже в середині першого тайму кияни вийшли вперед. Сирота відгукнувся на подачу Шапаренка з кутового і увігнав м'яч у сітку воріт Шевченка. Для захисника це був перший гол у футболці Динамо.
Читайте також: Розклад і результати 3-го туру чемпіонату України з футболу
Після перерви команди обмінялися нереалізованими пенальті. Удар Де Пени відбив воротар Зорі, а постріл Фаворова прийшовся в стійку воріт Динамо.
Подвоїти перевагу Динамо дозволив Буяльський. Хавбек виявився перед майданчиком неприкритий і точно вистрілив в кут воріт Шевченка. Зоря змогла лише організувати гол престижу зусиллями Фрімпонга. До вашої уваги – відео голів та найкращих моментів матчу в Запоріжжі:
18 хвилина. Гол Олександра Сироти.
71 хвилина. Промах Карлоса Де Пени з пенальті.
76 хвилина. Промах Дениса Фаворова з пенальті.
80 хвилина. Гол Віталія Буяльського.
90+4 хвилина. Гол Овусу Фрімпонга.
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті
8
Пропущені
3
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
В
Н
2
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті
7
Пропущені
3
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
3
2
2
0
0
6
1
5
6
Забиті
6
Пропущені
1
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
В
4
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті
5
Пропущені
1
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
5
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті
5
Пропущені
4
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
П
В
6
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті
3
Пропущені
2
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
П
В
7
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті
6
Пропущені
3
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
8
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
Н
9
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті
6
Пропущені
4
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
В
П
10
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
11
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
В
П
П
12
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
П
Н
13
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті
1
Пропущені
6
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
Н
14
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті
2
Пропущені
8
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
Н
15
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забиті
2
Пропущені
7
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П