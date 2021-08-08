Зоря – Динамо: відео голів та огляд матчу УПЛ

Кияни здолали команду Віктора Скрипника в непростому поєдинку, в якому знайшлося місце двом нереалізованим пенальті

Динамо сильніше за Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні Динамо зуміло здолати в гостях Зорю в матчі 3 туру чемпіонату України. Команда Мірчі Луческу продовжує йти по сезону без втрат.

Уже в середині першого тайму кияни вийшли вперед. Сирота відгукнувся на подачу Шапаренка з кутового і увігнав м'яч у сітку воріт Шевченка. Для захисника це був перший гол у футболці Динамо.

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Після перерви команди обмінялися нереалізованими пенальті. Удар Де Пени відбив воротар Зорі, а постріл Фаворова прийшовся в стійку воріт Динамо.

Подвоїти перевагу Динамо дозволив Буяльський. Хавбек виявився перед майданчиком неприкритий і точно вистрілив в кут воріт Шевченка. Зоря змогла лише організувати гол престижу зусиллями Фрімпонга. До вашої уваги – відео голів та найкращих моментів матчу в Запоріжжі:

18 хвилина. Гол Олександра Сироти.

71 хвилина. Промах Карлоса Де Пени з пенальті.

76 хвилина. Промах Дениса Фаворова з пенальті.

80 хвилина. Гол Віталія Буяльського.

90+4 хвилина. Гол Овусу Фрімпонга.

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