Луческу за восемь минут удалили источник температуры: подробности операции

Стало известно, что именно стало причиной ухудшения здоровья 76-летнего румынского наставника киевского Динамо Мирчи Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во время операции в столичной клинике, которую на днях перенес Мирча Луческу, ему удалили кисту.

Киста была в волосяной луковице. И именно она была причиной повышенной температуры у 76-летнего Луческу.

Как сообщает румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники, операция продлилась 8 минут и прошла успешно.

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

Напомним, ранее Луческу с трибун Олимпийского, а не со скамейки, наблюдал за тем, как в УПЛ Динамо обыграло Верес 4:0.

Позже Мирча по настоянию врачей не полетел с Динамо в Стамбул на спарринг с Фенербахче 1:1.

"Простуда, – говорил после Вереса в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас. – Перепады температуры. В номере – кондиционер, а на улице такая жара. Тренер решил поберечь голосовые связки и смотреть матч с трибун"

Но, как видим, все оказалось серьезнее, чем простуда.

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