Хрести! Динамо на півроку втратило чемпіона світу

Денис Попов отримав травму в матчі другого туру УПЛ, в якому Динамо розгромило Верес 4: 0, а сам Попов відкрив рахунок.
У центрбека діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.
Як повідомив старший лікар Динамо Андрій Шморгун офіційному сайту клубу, Попов вже переніс операцію.
Орієнтовний строк реабілітації після подібних травм – шість місяців.
Це означає, що Денис Попов, який був чемпіоном світу-2019 серед молоді, повернеться в гру не раніше 2022 року.
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Раніше ми писали, що Луческу за вісім хвилин видалили джерело температури.Ним була кіста у волосяний цибулині 76-річного тренера Динамо.