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Хрести! Динамо на півроку втратило чемпіона світу

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 23:39
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Все дуже сумно для Дениса Попова – 22-річний центральний захисник київського Динамо і збірної України в нинішньому році вже точно не зіграє
Захисник Динамо і збірної України Денис Попов
Захисник Динамо і збірної України Денис Попов / Фото: Instagram

Денис Попов отримав травму в матчі другого туру УПЛ, в якому Динамо розгромило Верес 4: 0, а сам Попов відкрив рахунок.

У центрбека діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

Денис Попов
Денис Попов / Фото: Instagram

Як повідомив старший лікар Динамо Андрій Шморгун офіційному сайту клубу, Попов вже переніс операцію.

Денис Попов
Денис Попов

Орієнтовний строк реабілітації після подібних травм – шість місяців.

В тренді

Денис Попов
Денис Попов / Фото: Getty Images

Це означає, що Денис Попов, який був чемпіоном світу-2019 серед молоді, повернеться в гру не раніше 2022 року.

Читайте також: Зоря – Динамо: відео голів та огляд матчу УПЛ

Раніше ми писали, що Луческу за вісім хвилин видалили джерело температури.Ним була кіста у волосяний цибулині 76-річного тренера Динамо.

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