Динамо – Верес: видео голов и обзор победного матча киевлян

Киевляне трижды забили гостям из Ровно еще до перерыва, однако поединок омрачила травма Дениса Попова

Команда Мирчи Луческу громит Верес в стартовом матче УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу стартовал второй тур чемпионата Украины. В воскресенье же прошли три встречи, центральной из которых была игра в Киеве. Динамо принимало Верес на НСК Олимпийский.

Для команды Мирчи Луческу поединок сложился как нельзя лучше. Уже к 6-й минуте Динамо вело со счетом 2:0. Сначала Попов замкнул подсечку Караваева после подачи углового. А через минуту уже Гармаш отличился после подачи Тымчика с фланга.

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К слову, забил и сам Александр. Защитнику Динамо дали спокойно войти в штрафную Вереса и удобно подработать мяч. Тымчик в итоге поразил ближний угол ворот Когута. Четвертый гол оформил Виктор Цыганков, реализовав пенальти в конце встречи. Вашему вниманию – видеообзор матча на НСК Олимпийский:

5 минута. Гол Дениса Попова.

6 минута. Гол Дениса Гармаша.

30 минута. Травма Дениса Попова.

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42 минута. Гол Александра Тымчика.

82 минута. Незасчитанный гол Дмитрия Махнева.

86 минута. Гол Виктора Цыганкова.

ОБЗОР МАТЧА

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