Динамо – Верес: відео голів та огляд переможного матчу киян

Кияни тричі забили гостям із Рівного ще до перерви, проте поєдинок затьмарила травма Дениса Попова

Команда Мірчі Луческу громить Верес в стартовому матчі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У п'ятницю стартував другий тур чемпіонату України. У неділю ж пройшли три зустрічі, центральною з яких була гра в Києві. Динамо приймало Верес на НСК Олімпійський.

Для команди Мірчі Луческу поєдинок склався якнайкраще. Вже до 6-ій хвилині Динамо вело з рахунком 2:0. Спочатку Попов замкнув підсічку Караваєва після подачі кутового. А через хвилину вже Гармаш відзначився після подачі Тимчика з флангу.

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До слова, забив і сам Олександр. Захиснику Динамо дали спокійно увійти в карний майданчик Вереса і зручно підробити м'яч. Тимчик в результаті вразив ближній кут воріт Когута. Четвертий гол оформив Віктор Циганков, реалізувавши пенальті в кінці зустрічі. До вашої уваги – відеоогляд матчу на НСК Олімпійський:

5 хвилина. Гол Дениса Попова.

6 хвилина. Гол Дениса Гармаша.

30 хвилина. Травма Дениса Попова.

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42 хвилина. Гол Олександра Тимчика.

82 хвилина. Незарахований гол Дмитра Махнєва.

86 хвилина. Гол Віктора Циганкова.

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