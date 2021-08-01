Динамо – Верес: відео голів та огляд переможного матчу киян

Кияни тричі забили гостям із Рівного ще до перерви, проте поєдинок затьмарила травма Дениса Попова
Команда Мірчі Луческу громить Верес в стартовому матчі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
У п'ятницю стартував другий тур чемпіонату України. У неділю ж пройшли три зустрічі, центральною з яких була гра в Києві. Динамо приймало Верес на НСК Олімпійський.
Для команди Мірчі Луческу поєдинок склався якнайкраще. Вже до 6-ій хвилині Динамо вело з рахунком 2:0. Спочатку Попов замкнув підсічку Караваєва після подачі кутового. А через хвилину вже Гармаш відзначився після подачі Тимчика з флангу.
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До слова, забив і сам Олександр. Захиснику Динамо дали спокійно увійти в карний майданчик Вереса і зручно підробити м'яч. Тимчик в результаті вразив ближній кут воріт Когута. Четвертий гол оформив Віктор Циганков, реалізувавши пенальті в кінці зустрічі. До вашої уваги – відеоогляд матчу на НСК Олімпійський:
5 хвилина. Гол Дениса Попова.
6 хвилина. Гол Дениса Гармаша.
30 хвилина. Травма Дениса Попова.
В тренді
42 хвилина. Гол Олександра Тимчика.
82 хвилина. Незарахований гол Дмитра Махнєва.
86 хвилина. Гол Віктора Циганкова.
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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