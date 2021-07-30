Расписание, трансляции и интриги 2-го тура чемпионата Украины по футболу

В прошлую пятницу стартовал новый чемпионат Украины. Сезон 2021/2022 стал первым за долгое время, в котором сыграет 16 команд по классической схеме.
Первый тур оказался обрезанным из-за переноса матча Динамо – Минай. Теперь же на выходных состоятся все 8 поединков второго тура. Какие главные интриги уик-энда нас ожидают?
- Динамо сыграет первый поединок в новом сезоне УПЛ уже в статусе чемпиона. Киевляне примут дома Верес, который в первом туре не проиграл Колосу. За Динамо могут дебютировать двое новичков – Эрик Рамирес и Владислав Кулач.
- Минай также проведет первый матч после неожиданного восстановления в лиге. Команда в течение недели набирала игроков, главным из которых бесспорно является Евгений Селезнев. Соперник непростой – Александрия в прошлом туре сумела оглушить в гостях Зарю.
- Черноморец примет Днепр-1... на "Днепр-Арене". Концерты Монатика и Макса Коржа убили поле в Одессе, поэтому команда Юрия Мороза вновь будет играть в другом городе. Первый блин после возвращения в УПЛ вышел комом (0:3 от Десны). Днепряне выглядят не менее сложным оппонентом.
- Шахтер отправится в гости ко Львову, который показал неплохую игру в 1 туре против Мариуполя в условиях ограниченного кадрового ресурса. Сама же команда Роберто Де Дзерби испытала определенные проблемы с Ингульцом. Отличиться ли на этот раз кто-то из новичков дончан?
- Ворскла примет Рух после сенсационного и обидного вылета из Лиги Конференций от КуПСа. Подопечные Юрия Максимова также упустили победу над Днепром-1 в первом туре, тогда как Рух и вовсе уступил в гостях Металлисту-1925. Одна из команд так и продолжит свой путь без побед.
Обзор матча Ворскла – КуПС:
Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции матчей второго тура УПЛ:
Пятница, 30 июля
19:00 ЛЬВОВ – ШАХТЕР
Букмекеры: 16.00 – 6.60 – 1.19
Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV
19:00 КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ-1925
Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.60
Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV
Суббота, 31 июля
17:00 МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ
Букмекеры: 4.20 – 3.70 – 1.84
Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ – ДНЕПР-1
Букмекеры: 5.00 – 3.95 – 1.67
Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV
Воскресенье, 1 августа
17:00 МАРИУПОЛЬ – ДЕСНА
Букмекеры: 3.90 – 3.55 – 1.95
Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV
19:30 ВОРСКЛА – РУХ
Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 3.80
Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV
19:30 ДИНАМО – ВЕРЕС
Букмекеры: 1.15 – 7.30 – 22.00
Где смотреть: телеканал 2+2 и OLL.TV
Понедельник, 2 августа
19:30 ИНГУЛЕЦ – ЗАРЯ
Букмекеры: 5.10 – 3.94 – 1.66
Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV
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