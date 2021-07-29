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Динамо представило форму на новый сезон: цена и реакция фанов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 июля, 10:38
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Свой дебютный официальный матч в новой экипировке команда Мирчи Луческу проведет в воскресенье, 1 августа – в этот день киевляне на НСК "Олимпийский" примут Верес
Новая форма "Динамо" Киев
Новая форма "Динамо" Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вслед за Шахтером свою новую экипировку показало публике и Динамо.

У болельщиков столичного клуба форма вызвала противоречивые отзывы.

"Как обшивка сидений в маршрутках", – пишут одни

"Огонь! Динамично! Наконец в Динамо вспомнили, что на дворе – 21-й век", – довольны другие

Отметим, что стоимость новой футболки Динамо составляет 1899 гривен.

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Напомним, в новом сезоне Динамо будет защищать титул чемпионов Украины. Первый тур стартовавшего первенства киевляне пропускали, тогда как их конкурент Шахтер обыграл на НСК Ингулец 2:1 в дебютной официальной встрече под руководством нового тренера Роберто Де Дзерби.

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