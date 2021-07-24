Шахтер – Ингулец: видео голов и обзор первого матча Де Дзерби в УПЛ

Донецкая команда едва не позволила Ингульцу уйти от поражения, однако все же добыла первую победу в нынешнем сезоне чемпионата Украины

Шахтер добывает победу над Ингульцом на НСК Олимпийский / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня завершились два матча 1 тура чемпионата Украины 2020/2021. В первой игре субботу Верес сыграл вничью с Колосом. Вечером же Шахтер взял верх над Ингульцом.

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Первый точный удар в матче нанес Лассина Траоре. Буркиниец отметился дебютным голом за дончан, успешно откликнувшись на прострел Соломона.

В середине второго тайма счет удвоил Алан Патрик. Бразилец в касание замкнул хитрый пас от Степаненко из глубины поля.

Обзор лучших моментов первого тайма:

Во второй половине поединка Ингулец смог размочить счет. Опанасенко нашел в чужой штрафной Майкла Стеффена, который вышел на замену. Форвард опередил Марлона и точно пробил по воротам Трубина.

В целом же дончане могли доводить счет до разгромного, однако после перерыва не использовали несколько хороших моментов.

В итоге все же Роберто Де Дзерби триумфально дебютирует в чемпионате Украины. Ингульцу же не хватило класса для борьбы на равных с оппонентом. Вашему вниманию – лучшие моменты матча на НСК Олимпийский.

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