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Шахтер мог и не выиграть! Де Дзерби не без проблем обыграл Ингулец

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 21:30
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Донецкая команда уверенно вела игру, однако в конце матча едва не создала себе проблемы
Шахтер обыграл Ингулец в 1 туре УПЛ
Шахтер обыграл Ингулец в 1 туре УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера стартовал новый сезон чемпионата Украины по футболу. В первом поединке тура Львов и Мариуполь разошлись миром на "Арене-Львов".

Сегодня же состоялись еще два поединка УПЛ. Верес поделил очки с Колосом, а в вечернем поединке Шахтер разобрался с Ингульцом. Для Роберто Де Дзерби поединок на НСК Олимпийский стал дебютным у руля донецкой команды. Итальянец также позволил дебютировать за Шахтер трем летним новичкам Марлону, Педриньо и Траоре, которые вышли с первых минут.

Хозяева ожидаемо взяли игру под свой контроль с первых минут и еще до перерыва сняли вопрос о победителе дуэли. Дебютным голом за Шахтер отметился экс-форвард Аякса Лассина Траоре. Буркиниец откликнулся на прострел Соломона с фланга и прошил Гальчука ударом в упор. К слову, израильтянин отметился ассистом в свой день рождения.

Второй мяч оказался в воротах гостей в середине второго тайма. Степаненко отдал хитрый пас из глубины на набегающего Алана Патрика, который в касание вонзил мяч в сетку.

В целом Ингулец не мог построить обдуманные атаки и смирился со своей участью уже в первом тайме. Единственный вменяемый момент был у петровцев на 15 минуте, когда Матвиенко подарил Ситало выход один на один. Впрочем, Трубин был на высоте.

Во втором тайме Шахтер снизил обороты, хотя свои шансы отличиться имели Соломон, Тете и Педриньо. Свои моменты хозяева не реализовывали, а вот Ингулец воспользовался зевком дончан. Коробенко разрезным пасом нашел в чужой штрафной Опанасенко, который прострелил в центр. А там Стеффен опередил Марлона и забил свой первый гол за петровскую команду.

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Впрочем, на большее гостей не хватило. Роберто Де Дзерби удачно дебютирует у руля новой команды, а Шахтер добывает свою первую победу в новом сезоне.

Шахтер – Ингулец 2:1
Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 – Стеффен, 81.

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 83) – Степаненко, Майкон, Алан Патрик (Судаков, 69) – Педриньо (Тете, 69), Траоре, Соломон (Маркос Антонио, 88).

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко – Запорожец, Коробенко, Шишка, Шарай (Головкин, 73) – Ситало (Стеффен, 46).

Предупреждения: Тете – Запорожец, Павлов.

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