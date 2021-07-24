24 июля 17:00 О матче
Верес 0
Колос 0
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
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Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
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Мариуполь --
Десна --
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Динамо --
Верес --
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Ворскла --
Рух --
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Ингулец --
Заря --
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Черноморец --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Верес сухо вернулся в УПЛ – команда Юрия Вирта отбирает очки у еврокубкового участника

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 19:00
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Команда из Ровного набрала первый балл в чемпионате Украины и не позволила Колосу увезти из Луцка победу
Верес и Колос сыграли вничью
Верес и Колос сыграли вничью / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера стартовал новый чемпионат Украины по футболу. Сезон 2021/2022 начался на "Арене-Львов", где местная команда принимала гостей с Приазовья. В итоге Львов и Мариуполь расписали ничью (1:1).

Сегодня же программа 1 тура продолжается двумя матчами. В первой игре дня новичок элиты Верес принимал Колос. Ровенская команда пока что проводит домашние поединки в Луцке на стадионе "Авангард".

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Как и ожидалось, в матче было немало борьбы, но серьезных моментов команды почти не создавали. В первом тайме на двоих Верес и Колос пробили в створ лишь раз. И то, слабый удар от Сергийчука опасным вряд ли можно назвать.

Колос же атаковал активнее, однако удары гостей в основном были очень неточными. Первый же серьезный момент организовал тот же Сергийчук в начале второго тайма, когда после удара с острого угла Колос выручил Волынец.

В итоге команды так и не наиграли хотя бы на один забитый мяч и разошлись миром. Последний матч сегодняшнего дня пройдет на НСК Олимпийский. Онлайн-трансляция поединка Шахтер – Ингулец доступна у нас на сайте.

В тренде

Верес – Колос 0:0

Верес: Когут – Е. Пасич (Дахновский, 81), Немчанинов, Мирошник, Гончаренко, Солдат – Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич (Гечев, 89) – Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук (Гайдучик, 89).

Колос: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Чурко (Сорокин, 84), Милько, Богданов (Задоя, 47), Ильин (Диего Карлос, 58) – Костышин (Нуриев, 58), Сичинава (Салабай, 84).

Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец – Ильин, Сичинава, Павловец.

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