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Чемпионат Украины 2021/2022

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Чемпионат Украины стартовал! Маркевич добывает результат на глазах у отца (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июля, 21:30
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Кулаков забил первый гол чемпионата Украины в этом сезоне, однако хозяева восстановили статус-кво и взяли одно очко

Сегодня во Львове стартовал чемпионат Украины 2021/2022. На "Арене-Львов" местная одноименная команда принимала Мариуполь.

Львовяне вынуждены были обходиться без 15 игроков, которые заразились коронавирусом. Впрочем, это не помешало команде Анатолия Безсмертного играть первым номером. Правда, первыми забили гости. Мишнев откликнулся на дальний кросс и скинул на свободного Кулакова, который поразил пустые ворота Львова.

Правда, еще до перерыва хозяева отыгрались. Эрнест накрутил нескольких оппонентов на левом фланге и точно подал на Ременяка. Украинец результативно замкнул подачу. В дальнейшем Львов показывал больше стремления к победе, однако счет в итоге остался ничейным.

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К слову, на трибунах "Арены-Львов" присутствовал глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич. Отец воочию наблюдал за игрой команды своего сына, наставника Мариуполя Остапа Маркевича.

В тренде

Львов – Мариуполь 1:1
Голы: Ременяк, 32 – Кулаков, 9

Львов: Костик – Бусько, Крушинский (Семенов, 85), Романчук, Якимец (Зозуля, 82) – Ременяк (Махмутович, 84), Брикнер (Политыло, 88), Чирьяк, Эрнест – Шина, Ныч.

Мариуполь: Кудрик – Меличенко (Кащук, 55), Микицей, Чоботенко, Стасюк – Горбунов, Чех, Петерман (Очеретько, 62), Топалов – Мишнев (Хромей, 82), Кулаков (Вьюнник, 80).

Предупреждения: Чирьяк, Эрнест – Мишнев, Микицей.

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