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Чемпіонат України 2021/2022

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Чемпіонат України стартував! Маркевич здобуває результат на очах у батька (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
23 липня, 21:30
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Кулаков забив перший гол чемпіонату України в цьому сезоні, однак господарі відновили статус-кво і взяли одне очко

Сьогодні у Львові стартував чемпіонат України 2021/2022. На "Арені-Львів" місцева однойменна команда приймала Маріуполь.

Львів'яни змушені були обходитися без 15 гравців, які заразилися на коронавірус. Втім, це не завадило команді Анатолія Безсмертного грати першим номером. Правда, спочатку забили гості. Мишньов відгукнувся на дальній крос і скинув на вільного Кулакова, який вразив порожні ворота Львова.

Правда, ще до перерви господарі відігралися. Ернест накрутив кількох опонентів на лівому фланзі та точно подав на Ременяка. Українець результативно замкнув подачу. Надалі Львів показував більше прагнення до перемоги, однак рахунок в результаті залишився нічийним.

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До слова, на трибунах "Арени-Львів" був присутній голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич. Батько на власні очі спостерігав за грою команди свого сина, наставника Маріуполя Остапа Маркевича.

В тренді

Львів – Маріуполь 1:1
Голи : Ременяк, 32 – Кулаков, 9

Львів : Костик – Бусько, Крушинський (Семенов, 85), Романчук, Якимець (Зозуля, 82) – Ременяк (Махмутович, 84), Брікнер (Політило, 88), Чір'як, Ернест – Шина, Нич.

Маріуполь : Кудрик – Меліченко (Кащук, 55), Микицей, Чоботенко, Стасюк – Горбунов, Чех, Петерман (Очеретько, 62), Топалов – Мишньов (Хромей, 82), Кулаков (В'юнник, 80).

Попередження : Чір'як, Ернест – Мишньов, Микицей.

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Маріуполь Маріуполь Мар
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Львів Львів Льв
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