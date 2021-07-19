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15 випадків коронавірусу в одній команді УПЛ! Старт чемпіонату України під загрозою зриву

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 16:25
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У складі команди Львів перед першою грою нового сезону проти Маріуполя позитивні тести на COVID здали 11 футболістів і 4 тренери – і це ще не все
У ФК Львів - спалах коронавірусу
У ФК Львів - спалах коронавірусу / Фото: Instagram

Стартовий матч нового чемпіонату України, в якому ФК Львів 23 липня має приймати у себе на "Арені-Львів" Маріуполь, під загрозою зриву. Причина – спалах коронавірусу у львівській команді.

"Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів зараз аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще п'ятеро – на температурі. А за 4 дні – матч з Маріуполем..." – написав у Twitter журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас

Раніше ми писали, що в Україні дозволили заповнювати трибуни на дві третини – в регіонах із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину. Однак, не виключено, що в матчі Львів – Маріуполь глядачам ні на кого буде дивитися в складі господарів, і поєдинок в призначений день не відбудеться.

Нагадаємо, під загрозою в новому сезоні і домашні поєдинки Чорноморця. Ультрас "моряків" прийшли на базу клубу і зажадали, щоб Одесу покинули колишній динамівський тренер Юрій Мороз, а з ним і гравці, орендовані у киян. Інакше фанати залишають за собою право зривати матчі Чорноморця в Одесі.

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