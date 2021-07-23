Розклад, трансляції та інтриги 1 туру чемпіонату України з футболу

Динамо пропускає старт УПЛ, Де Дзербі починає шлях в Шахтарі, а Дніпро-1 битиметься з Ворсклою

У п'ятницю, 23 липня, стартує новий сезон чемпіонату України. Сезон 2021/2022 стане особливим в насамперед через те, що вперше за вісім років УПЛ буде зіграна по класичному формату у 16 команд.

Правда, перший тур все одно вийде неповним. Річ у тім, що зняття Олімпіка та екстрене повернення Миная змусили УПЛ перенести матч закарпатців проти Динамо на 11 серпня. Тому в стартовому турі на глядачів чекає 7 матчів. Пройдемося по головних інтригах туру:

Перший матч сезону буде зіграно на "Арені-Львів". Місцева однойменна команда прийме Маріуполь саме на цьому стадіоні, з яким домовилася про співпрацю прямо напередодні старту сезону. Роберто Де Дзербі дебютує в офіційному матчі біля керма Шахтаря. Донецька команда прийме на НСК Олімпійський Інгулець, проти якого можуть вийти троє зіркових літніх новачків – Лассіна Траоре, Педріньо та Марлон. Відразу три новачки еліти проведуть свої ігри проти міцних середняків УПЛ. Верес прийме Колос, Металіст-1925 поміряється силами з Рухом, а Чорноморець відправиться в гості до Десни. Що цікаво, в кожній з ігор букмекери бачать аутсайдерами саме новачків УПЛ. Центральним матчем туру обіцяє стати битва в Полтаві між Ворсклою та Дніпром-1. Шанси команд оцінюються як рівні. Нагадаємо, що полтавцям доведеться зіграти з командою Йовічевіча якраз між поєдинками Ліги Конференцій проти КуПСа. До слова, у першому матчі проти фінів Ворскла втратила перемогу на останніх хвилинах.

До вашої уваги – розклад всіх ігор, трансляцій на ТБ і прогнози букмекерів на матчі 1 туру чемпіонату України:

П'ятниця, 23 липня

19:30 ЛЬВІВ – МАРІУПОЛЬ

Букмекери: 3.25 – 3.55 – 2.15

Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

Субота, 24 липня

17:00 ВЕРЕС – КОЛОС

Букмекери: 3.35 – 3.55 – 2.11

Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ШАХТАР – ІНГУЛЕЦЬ

Букмекери: 1.17 – 7.20 – 18.00

Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV

В тренді Розклад змагань першого дня Олімпіади-2020

Неділя, 25 липня

17:00 МЕТАЛІСТ-1925 – РУХ

Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.40

Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Букмекери: 1.75 – 3.65 – 4.85

Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Букмекери: 1.55 – 4.20 – 5.90

Де дивитись: УНІАН та OLL.TV

Понеділок, 26 липня

19:30 ВОРСКЛА – ДНІПРО-1

Букмекери: 2.61 – 3.50 – 2.62

Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV