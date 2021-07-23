23 липня 19:30
Львів --
Маріуполь --
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Розклад, трансляції та інтриги 1 туру чемпіонату України з футболу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
23 липня, 10:05
Копіювати лінк
Динамо пропускає старт УПЛ, Де Дзербі починає шлях в Шахтарі, а Дніпро-1 битиметься з Ворсклою

У п'ятницю, 23 липня, стартує новий сезон чемпіонату України. Сезон 2021/2022 стане особливим в насамперед через те, що вперше за вісім років УПЛ буде зіграна по класичному формату у 16 команд.

Правда, перший тур все одно вийде неповним. Річ у тім, що зняття Олімпіка та екстрене повернення Миная змусили УПЛ перенести матч закарпатців проти Динамо на 11 серпня. Тому в стартовому турі на глядачів чекає 7 матчів. Пройдемося по головних інтригах туру:

  1. Перший матч сезону буде зіграно на "Арені-Львів". Місцева однойменна команда прийме Маріуполь саме на цьому стадіоні, з яким домовилася про співпрацю прямо напередодні старту сезону.
  2. Роберто Де Дзербі дебютує в офіційному матчі біля керма Шахтаря. Донецька команда прийме на НСК Олімпійський Інгулець, проти якого можуть вийти троє зіркових літніх новачків – Лассіна Траоре, Педріньо та Марлон.
  3. Відразу три новачки еліти проведуть свої ігри проти міцних середняків УПЛ. Верес прийме Колос, Металіст-1925 поміряється силами з Рухом, а Чорноморець відправиться в гості до Десни. Що цікаво, в кожній з ігор букмекери бачать аутсайдерами саме новачків УПЛ.
  4. Центральним матчем туру обіцяє стати битва в Полтаві між Ворсклою та Дніпром-1. Шанси команд оцінюються як рівні. Нагадаємо, що полтавцям доведеться зіграти з командою Йовічевіча якраз між поєдинками Ліги Конференцій проти КуПСа. До слова, у першому матчі проти фінів Ворскла втратила перемогу на останніх хвилинах.

До вашої уваги – розклад всіх ігор, трансляцій на ТБ і прогнози букмекерів на матчі 1 туру чемпіонату України:

П'ятниця, 23 липня

19:30 ЛЬВІВ – МАРІУПОЛЬ
Букмекери: 3.25 – 3.55 – 2.15
Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

Субота, 24 липня

17:00 ВЕРЕС – КОЛОС
Букмекери: 3.35 – 3.55 – 2.11
Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ШАХТАР – ІНГУЛЕЦЬ
Букмекери: 1.17 – 7.20 – 18.00
Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV

В тренді

Неділя, 25 липня

17:00 МЕТАЛІСТ-1925 – РУХ
Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.40
Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ЧОРНОМОРЕЦЬ
Букмекери: 1.75 – 3.65 – 4.85
Де дивитись: Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – ОЛЕКСАНДРІЯ
Букмекери: 1.55 – 4.20 – 5.90
Де дивитись: УНІАН та OLL.TV

Понеділок, 26 липня

19:30 ВОРСКЛА – ДНІПРО-1
Букмекери: 2.61 – 3.50 – 2.62
Де дивитись: Футбол 2 та OLL.TV

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти