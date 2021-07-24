Шахтар міг і не виграти! Де Дзербі не без проблем обіграв Інгулець

Донецька команда впевнено вела гру, проте в кінці матчу ледь не створила собі проблеми

Шахтар обіграв Інгулець в 1 турі УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував новий сезон чемпіонату України по футболу. У першому поєдинку туру Львів та Маріуполь розійшлися миром на "Арені-Львів".

Сьогодні ж відбулися ще два поєдинки УПЛ. Верес поділив очки з Колосом, а у вечірньому поєдинку Шахтар розібрався з Інгульцем. Для Роберто Де Дзербі поєдинок на НСК Олімпійський став дебютним біля керма донецької команди. Італієць також дозволив дебютувати за Шахтар трьом річним новачкам Марлону, Педріньо і Траоре, які вийшли з перших хвилин.

Господарі очікувано взяли гру під свій контроль з перших хвилин і ще до перерви зняли питання про переможця дуелі. Дебютним голом за Шахтар відзначився ексфорвард Аякса Лассіна Траоре. Буркінієць відгукнувся на простріл Соломона з флангу і прошив Гальчука ударом в упор. До слова, ізраїльтянин відзначився асистом у свій день народження.

Другий м'яч опинився у воротах гостей в середині другого тайму. Степаненко віддав хитрий пас з глибини на набігаючого Алана Патріка, який в дотик увігнав м'яч у сітку.

В цілому Інгулець не міг побудувати обмірковані атаки і змирився зі своєю долею вже в першому таймі. Єдиний нормальний момент був у петрівців на 15 хвилині, коли Матвієнко подарував Сіталу вихід сам на сам. Втім, Трубін був на висоті.

У другому таймі Шахтар знизив обороти, хоча шанси відзначитися мали Соломон, Тете і Педріньо. Свої моменти господарі не реалізовували, а ось Інгулець скористався помилкою донеччан. Коробенко розрізним пасом знайшов у чужому штрафному Опанасенка, який прострілив в центр. А там Стеффен випередив Марлона і забив свій перший гол за петрівску команду.

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Втім, на більше гостей не вистачило. Роберто Де Дзербі вдало дебютує біля керма нової команди, а Шахтар здобуває свою першу перемогу в новому сезоні.

Шахтар – Інгулець 2:1

Голи: Траоре, 12, Алан Патрік, 34 – Стеффен, 81.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Віта, 83) – Степаненко, Майкон, Алан Патрік (Судаков, 69) – Педріньо (Тете, 69), Траоре, Соломон (Маркос Антоніо, 88).

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспєлов, Ковальов, Павлов (Козак, 73), Опанасенко – Запорожець, Коробенко, Шишка, Шарай (Головкін, 73) – Сітало (Стеффен, 46).

Попередження: Тете – Запорожець, Павлов.

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