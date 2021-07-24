24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
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Ворскла --
Дніпро-1 --
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Львів --
Шахтар --
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Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
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Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
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Маріуполь --
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Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
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Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1 туру чемпіонату України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 липня, 11:50
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Роберто Де Дзербі дебютує біля керма донецької команди в поєдинку проти середняка УПЛ Інгульця. Також за "гірників"можуть дебютувати зіркові літні новачки

У суботу відбудеться матч 1 туру чемпіонату України. У Києві на НСК Олімпійський Шахтар прийме Інгулець. Початок поєдинку – 19:30. Дізнавайтеся розклад усіх матчів 1 туру УПЛ.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

Сезон 2020/2021. Минулий чемпіонат України команди закінчили з різними емоціями. Новачок УПЛ Інгулець зумів достроково убезпечити себе від вильоту, сповна виконавши завдання на сезон. Шахтар же вперше за п'ять років не зміг виграти золото чемпіонату України. Друге місце в лізі коштувало наставнику донеччан Луішу Каштру робочого місця.

Літнє міжсезоння. Обидві команди погомоніли на трансферному ринку, проте кожна з них – в міру своїх можливостей. Петровська команда непогано посилилася форвардами Стеффеном та Сіталом, захисниками Полегеньком та Опанасенком, а також кіпером Гальчуком.

Шахтар же розійшовся не на жарт. Призначення Роберто Де Дзербі вже стало гучним інфоприводом для нашого футболу. Однак слідом за італійцем донеччани гідно зміцнили практично кожну позицію на полі. За сумарні 40 мільйонів були придбані захисник Марлон, хавбек Педріньо і форвард Траоре.

В тренді

Особисті зустрічі. За всю історію команди відіграли всього два матчі. Всі вони залишилися за донеччанами. У фіналі Кубка України-2019 Шахтар розгромив тоді ще першолігового опонента з рахунком 4:0. А в останньому турі минулого чемпіонату донеччани мінімально здолали Інгулець у вже по суті товариському поєдинку.

Могли команди ще раз зіграти між собою, однак перша очна зустріч минулого сезону так і не відбулася. Інгулець не зміг підготувати поле в Кропивницькому у грудні, за що отримав від дирекції УПЛ технічну поразку.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.17. На нічию виставлений коефіцієнт 7.20, на перемогу гостей – аж 18.50. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Лавриненка (2.19).

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Чорноморець Чорноморець Чор
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Рух Рух Рух
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Олександрія Олександрія Оле
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Шахтар Шахтар Шах
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Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
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Колос Колос Кол
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Зоря Зоря Зор
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Ворскла Ворскла Вор
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Інгулець Інгулець Інг
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