24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Шахтер – Ингулец: где и когда смотреть первый матч Де Дзерби в УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 13:15
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Поединок между Шахтером и Ингульцом откроет для обеих команд сезон чемпионата Украины 2021/2022. Начало матча – в 19:30
/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", ФК "Ингулец"

Матч первого тура чемпионата Украины 2021/2022 между Шахтером и Ингульцом начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Шахтер – Ингулец? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Если же вы не успели посмотреть матч в прямом эфире, в повторе его можно будет увидеть в воскресенье, 25 июля:

  • в 10:30 на телеканале Футбол 1
  • в 15:55 на телеканале Футбол 2

Шахтер серьезно усилился этим летом. Дончане пригласили нового наставника из Италии Роберто Де Дзерби, а также за суммарные 40 миллионов усилили каждую полевую позицию. Состав "горняков" пополнили защитник из Сассуоло Марлон, хавбек Бенфики Педриньо и форвард Аякса Лассина Траоре.

Ингулец также активно поработал на трансферном рынке. Клуб попрощался с недавними лидерами в лице Сичинавы, Щедрого, Васина и Кучеренко. Им на замену пришли кипер Мариуполя Гальчук, защитник Десны Полегенько, экс-игрок Зари Опанасенко, а также форварды Ситало и Стеффен.

В тренде

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Шахтёр. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 7.20, на победу гостей – аж 18.50. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Лавриненко (2.19).

Чемпионат Украины 2020/2021 стартовал вчера вечером. В первом поединке тура Львов и Мариуполь расписали ничью на "Арене-Львов". Вот как это было:

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Мариуполь Мариуполь Мар
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Александрия Александрия Але
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Шахтер Шахтер Шах
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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Колос Колос Кол
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Заря Заря Зар
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Ворскла Ворскла Вор
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Десна Десна Дес
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