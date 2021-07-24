24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 11:50
Копировать ссылку
Роберто Де Дзерби дебютирует у руля донецкой команды в поединке против середняка УПЛ Ингульца. Также за "горняков" могут дебютировать звездные летние новички

В субботу состоится матч 1 тура чемпионата Украины. В Киеве на НСК Олимпийский Шахтер примет Ингулец. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 1 тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

Сезон 2020/2021. Прошлый чемпионат Украины команды закончили с разными эмоциями. Новичок УПЛ Ингулец сумел досрочно обезопасить себя от вылета, сполна выполнив задачу на сезон. Шахтёр же впервые за пять лет не смог выиграть золото чемпионата Украины. Второе место в лиге стоило наставнику дончан Луишу Каштру рабочего места.

Летнее межсезонье. Обе команды пошумели на трансферном рынке, однако каждая из них – в меру своих возможностей. Петровская команда неплохо усилилась форвардами Стеффеном и Ситало, защитниками Полегенько и Опанасенко, а также кипером Гальчуком.

Шахтёр же разошелся не на шутку. Назначение Роберто Де Дзерби уже стало громким инфоповодом для нашего футбола. Однако вслед за итальянцем дончане достойно укрепили практически каждую позицию на поле. За суммарные 40 миллионов были приобретены защитник Марлон, хавбек Педриньо и форвард Траоре.

В тренде

Личные встречи. За всю историю команды отыграли всего два матча. Все они остались за дончанами. В финале Кубка Украины-2019 Шахтёр разгромил тогда еще перволигового оппонента со счетом 4:0. А в последнем туре прошлого чемпионата дончане минимально одолели Ингулец в уже по сути товарищеском поединке.

Могли команды еще раз сыграть между собой, однако первая очная встреча прошлого сезона так и не состоялась. Ингулец не сумел подготовить поле в Кропивницком в декабре, за что получил от дирекции УПЛ техническое поражение.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Шахтёр. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 7.20, на победу гостей – аж 18.50. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Лавриненко (2.19).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Мариуполь Мариуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
2
Львов Львов Льв
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Черноморец Черноморец Чер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
5
Верес Верес Вер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
6
Рух Рух Рух
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
7
Александрия Александрия Але
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
8
Шахтер Шахтер Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
9
Днепр-1 Днепр-1 Дне
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
10
Колос Колос Кол
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
11
Заря Заря Зар
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
12
Ворскла Ворскла Вор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
13
Ингулец Ингулец Инг
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
14
Десна Десна Дес
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
15
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
16
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
2
0
0
2
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
0
1
4
flag Индия ИндияIN
0
1
0
1
Медальный зачет
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять