24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Шахтар – Інгулець: де і коли дивитися перший матч Де Дзербі в УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 липня, 13:15
Копіювати лінк
Поєдинок між Шахтарем та Інгульцем відкриє для обох команд сезон чемпіонату України 2021/2022. Початок матчу – о 19:30
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", ФК "Інгулець"

Матч першого туру чемпіонату України 2021/2022 між Шахтарем та Інгульцем почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

Читайте також: Розклад, трансляції та результати 1 туру чемпіонату України з футболу

Де дивитися матч Шахтар – Інгулець? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV (у підписці). Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити у неділю, 25 липня:

  • о 10:30 на телеканалі Футбол 1
  • о 15:55 на телеканалі Футбол 2

Шахтар серйозно підсилився цього літа. Донеччани запросили нового наставника з Італії Роберто Де Дзербі, а також за сумарні 40 мільйонів посилили кожну польову позицію. Склад "гірників" поповнили захисник з Сассуоло Марлон, хавбек Бенфіки Педріньо та форвард Аякса Лассіна Траоре.

Інгулець також активно попрацював на трансферному ринку. Клуб попрощався з недавніми лідерами в особі Січінави, Щедрого, Васіна і Кучеренка. Їм на заміну прийшли кіпер Маріуполя Гальчук, захисник Десни Полегенько, ексгравець Зорі Опанасенко, а також форварди Сітало та Стеффен.

В тренді

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.17. На нічию виставлений коефіцієнт 7.20, на перемогу гостей – аж 18.50. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Лавриненка (2.19).

Чемпіонат України 2020/2021 стартував вчора ввечері. У першому поєдинку туру Львів та Маріуполь розписали нічию на "Арені-Львів". Ось як це було:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
2
Львів Львів Льв
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Чорноморець Чорноморець Чор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
5
Верес Верес Вер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
6
Рух Рух Рух
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
7
Олександрія Олександрія Оле
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
8
Шахтар Шахтар Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
9
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
10
Колос Колос Кол
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
11
Зоря Зоря Зор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Ворскла Ворскла Вор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Інгулець Інгулець Інг
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
14
Десна Десна Дес
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
15
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
16
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Медалі Олімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
2
0
1
3
2
flag Іран ІранIR
1
0
0
1
3
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
0
1
4
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
0
1
5
flag Бельгія БельгіяBE
0
1
0
1
6
flag Індія ІндіяIN
0
1
0
1
7
flag Сербія СербіяRS
0
1
0
1
8
flag Нідерланди НідерландиNL
0
1
0
1
9
flag Україна УкраїнаUA
0
0
1
1
10
flag Індонезія ІндонезіяID
0
0
1
1
Медальний залік
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти