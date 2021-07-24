Шахтар – Інгулець: де і коли дивитися перший матч Де Дзербі в УПЛ

Поєдинок між Шахтарем та Інгульцем відкриє для обох команд сезон чемпіонату України 2021/2022. Початок матчу – о 19:30

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", ФК "Інгулець"

Матч першого туру чемпіонату України 2021/2022 між Шахтарем та Інгульцем почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Шахтар – Інгулець? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV (у підписці). Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити у неділю, 25 липня:

о 10:30 на телеканалі Футбол 1

о 15:55 на телеканалі Футбол 2

Шахтар серйозно підсилився цього літа. Донеччани запросили нового наставника з Італії Роберто Де Дзербі, а також за сумарні 40 мільйонів посилили кожну польову позицію. Склад "гірників" поповнили захисник з Сассуоло Марлон, хавбек Бенфіки Педріньо та форвард Аякса Лассіна Траоре.

Інгулець також активно попрацював на трансферному ринку. Клуб попрощався з недавніми лідерами в особі Січінави, Щедрого, Васіна і Кучеренка. Їм на заміну прийшли кіпер Маріуполя Гальчук, захисник Десни Полегенько, ексгравець Зорі Опанасенко, а також форварди Сітало та Стеффен.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі виглядає зовсім символічним – 1.17. На нічию виставлений коефіцієнт 7.20, на перемогу гостей – аж 18.50. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Лавриненка (2.19).

Чемпіонат України 2020/2021 стартував вчора ввечері. У першому поєдинку туру Львів та Маріуполь розписали нічию на "Арені-Львів". Ось як це було:

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