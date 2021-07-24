24 липня 17:00 Про матч
Верес 0
Колос 0
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
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Верес --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Верес сухо повернувся в УПЛ – команда Юрія Вірта відбирає очки у єврокубкового учасника

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 липня, 19:00
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Команда з Рівного набрала перший бал в чемпіонаті України та не дозволила Колосу вивезти з Луцька перемогу
Верес і Колос зіграли внічию
Верес і Колос зіграли внічию / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував новий чемпіонат України з футболу. Сезон 2021/2022 почався на "Арені-Львів", де місцева команда приймала гостей з Приазов'я. В підсумку Львів і Маріуполь розписали нічию (1:1).

Сьогодні ж програма 1 туру продовжується двома матчами. У першій грі дня новачок еліти Верес приймав Колос. Рівненська команда поки що проводить домашні поєдинки в Луцьку на стадіоні "Авангард".

Читайте також: Розклад, трансляції та результати 1 туру чемпіонату України з футболу

Як і очікувалося, в матчі було чимало боротьби, але серйозних моментів команди майже не створювали. У першому таймі на двох Верес та Колос пробили у ворота лише раз. І то, слабкий удар від Сергійчука небезпечним навряд чи можна назвати.

Колос же атакував активніше, проте удари гостей в основному були дуже неточними. Перший же серйозний момент організував той же Сергійчук на початку другого тайму, коли після удару з гострого кута Колос виручив Волинець.

У підсумку команди так і не награли хоча б на один забитий м'яч і розійшлися миром. Останній матч сьогоднішнього дня пройде на НСК Олімпійський. Онлайн-трансляція поєдинку Шахтар – Інгулець доступна у нас на сайті.

В тренді

Верес – Колос 0:0

Верес : Когут – Є. Пасіч (Дахновський, 81), Немчанінов, Мірошник, Гончаренко, Солдат – Полюлях (Кльоц, 76), Кучеров, Г. Пасіч (Гечев, 89) – Гегедош (Шестаков, 76), Сергійчук (Гайдучик, 89).

Колос : Волинець – Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець – Чурко (Сорокін, 84), Мілько, Богданов (Задоя, 47), Ільїн (Дієго Карлос, 58) – Костишин (Нурієв, 58), Січінава (Салабай, 84).

Попередження : Полюлях, Кучеров, Немчанінов, Кльоц – Ільїн, Січінава, Павловець.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Маріуполь Маріуполь Мар
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Забиті 1
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Різниця 0
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Львів Львів Льв
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Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Верес Верес Вер
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Колос Колос Кол
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Забиті 0
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Результати останніх матчів: Н
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Чорноморець Чорноморець Чор
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Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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7
Рух Рух Рух
0
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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8
Олександрія Олександрія Оле
0
0
0
0
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Забиті 0
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9
Шахтар Шахтар Шах
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Пропущені 0
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10
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0
0
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0
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Забиті 0
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Різниця 0
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Забиті 0
Пропущені 0
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