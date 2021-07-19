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15 случаев коронавируса в одной команде УПЛ! Старт чемпионата Украины под угрозой срыва

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 16:25
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В составе команды Львов перед первой игрой нового сезона против Мариуполя положительные тесты на COVID сдали 11 футболистов и 4 тренера – и это еще не все
В ФК Львов - вспышка коронавируса
В ФК Львов - вспышка коронавируса / Фото: Instagram

Стартовый матч нового чемпионата Украины, в котором ФК Львов 23 июля должен принимать у себя на "Арене-Львов" Мариуполь, под угрозой срыва. Причина – вспышка коронавируса во львовской команде.

"Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК Львов сейчас аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро – на температуре. А через 4 дня – матч с Мариуполем..." – написал в Twitter журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас

Ранее мы писали, что в Украине разрешили заполнять трибуны на две трети – в регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. Однако, не исключено, что в матче Львов – Мариуполь зрителям не на кого будет смотреть в составе хозяев, и поединок в назначенный день не состоится.

Напомним, под угрозой в новом сезоне и домашние поединки Черноморца. Ультрас "моряков" пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные у киевлян. Иначе фанаты оставляют за собой право срывать матчи Черноморца в Одессе.

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