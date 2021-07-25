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Черноморец --
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Днепр-1 --
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Львов --
Шахтер --
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Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
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Металлист 1925 --
Черноморец --
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Динамо – Газиантеп: прямая видеотрансляция последнего спарринга в Австрии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
25 июля, 12:25
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Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против представителя турецкой Суперлиги на сборе в Австрии
Динамо готовится к спаррингу с Газиантепом
Динамо готовится к спаррингу с Газиантепом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 25 июля, киевское Динамо играет спарринг с середняком турецкой Суперлиги. В Австрии команда Мирчи Луческу померяется силами с клубом Газиантеп из одноименного города. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – ГАЗИАНТЕП

Предыдущие спарринги Динамо:

23 июля. Унион – 1:1
20 июля. Атлетик – 0:1
18 июля. Этуаль – 2:0
17 июля. Ницца – 1:2
15 июля. Эвиан – 3:0
14 июля. Сьон – 2:0
10 июля. Серветт – 1:1
7 июля. Люцерн – 3:3
5 июля. Дивон – 5:0
3 июля. Лозанна – 1:1
1 июля. Базель – 4:4

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В тренде

В середине недели киевляне перебрались из Швейцарии в Австрию, где и проводит финальный отрезок подготовки к сезону. В пятницу Динамо сыграло вничью с Унионом. Ничью для чемпиона Украины вырвал Беньямин Вербич.

Последним спарринг-партнером киевлян должен был стать испанский Вильярреал, однако победитель Лиги Европы отменил спарринг с Динамо из-за заражения коронавирусом у игроков. Газиантеп же является крепким середняком чемпионата Турции. В 2019 году команда повысилась в классе, а прошлый сезон завершила на 9 месте.

Как Динамо проводит финальный этап сборов в Австрии:

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