Динамо – Газиантеп: прямая видеотрансляция последнего спарринга в Австрии

Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против представителя турецкой Суперлиги на сборе в Австрии

Динамо готовится к спаррингу с Газиантепом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 25 июля, киевское Динамо играет спарринг с середняком турецкой Суперлиги. В Австрии команда Мирчи Луческу померяется силами с клубом Газиантеп из одноименного города. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – ГАЗИАНТЕП

Предыдущие спарринги Динамо:

23 июля. Унион – 1:1

20 июля. Атлетик – 0:1

18 июля. Этуаль – 2:0

17 июля. Ницца – 1:2

15 июля. Эвиан – 3:0

14 июля. Сьон – 2:0

10 июля. Серветт – 1:1

7 июля. Люцерн – 3:3

5 июля. Дивон – 5:0

3 июля. Лозанна – 1:1

1 июля. Базель – 4:4

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В середине недели киевляне перебрались из Швейцарии в Австрию, где и проводит финальный отрезок подготовки к сезону. В пятницу Динамо сыграло вничью с Унионом. Ничью для чемпиона Украины вырвал Беньямин Вербич.

Последним спарринг-партнером киевлян должен был стать испанский Вильярреал, однако победитель Лиги Европы отменил спарринг с Динамо из-за заражения коронавирусом у игроков. Газиантеп же является крепким середняком чемпионата Турции. В 2019 году команда повысилась в классе, а прошлый сезон завершила на 9 месте.

Как Динамо проводит финальный этап сборов в Австрии: