23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
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10 неожиданных прогнозов на новый сезон чемпионата Украины. Он может удивить!

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июля, 12:55
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Сколько матчей продержится Рух на "Арене-Львов"? Кто снимется первым с УПЛ? Какие перспективы у Селезнева и Милевского? Давайте разбираться

Сегодня стартует 31-й чемпионат Украины по футболу. Новый сезон станет первым с 2013 года, в котором принимают участие 16 команд. Предлагаем изучить расписание трансляций 1 тура УПЛ.

Накануне сезона принято анализировать перспективы команд и оценивать их шансы. Мы же решили подойти к этому вопросу немного по-другому. Представляем вам десятку необычных прогнозов, которые имеют больше шансов не сбыться. Впрочем, чемпионат Украины приучил нас к тому, что удивляться уже ничему не стоит.

1. Рух съедет с "Арены-Львов" до конца сезона

Эпопея с домашней ареной Руха стала одной из самых громких тем межсезонья. Львовская команда в итоге все же осталась на главном стадионе города, однако осадочек от таких переговоров остался. Не стоит удивляться, если где-то зимой Рух и "Арена-Львов" разойдутся в вопросе включения подогрева и команда Григория Козловского все же съедет на другой стадион. Или в другой город.

2. Динамо уволит Луческу до конца сезона

Тренер киевлян Мирча Луческу
Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Топовое усиление Шахтера во главе с наставником из Италии делает именно "горняков" явным фаворитом сезона в УПЛ. Луческу же свою миссию выполнил в первый сезон. Не факт, что румынскому специалисту хватит ресурсов, чтобы второй год подряд оставлять позади себя донецкий клуб. Хватит ли терпения у Игоря Суркиса, если на неудачи в чемпионате наложится еще и провал в Лиге чемпионов? Ой, не факт.

3. Артем Довбик – лучший бомбардир УПЛ

Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа
Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

Почему бы и нет? За последние 10 сезонов девять раз гонку бомбардиров выигрывали игроки Динамо или Шахтера. Впрочем, тяжелые травмы Мораеса и Беседина не дают повода полагать, что у наших грандов будет ярко выраженный голеадор. Скорее вероятно повторение прошлого сезона, когда игрок середняка чемпионата становится лучшим бомбардиром. Тут Артем и видится фаворитом на фоне успеха на Евро-2020 и неплохих перспектив Днепра-1 в борьбе за еврокубки. А если зимой еще и Динамо или Шахтер перехватят Артема...

4. Один из клубов не доиграет сезон УПЛ до конца

Василий Кобин
Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ситуация с Олимпиком уже задала не лучший тон этому сезону. Не стоит удивляться, если нас будет ждать финиш в обрезанном формате. Кто может не доиграть сезон? Были слухи о проблемах в Заре, был ультиматум от Руха, нестабильная ситуация у Львова и Миная, зависимость Черноморца от Динамо...

5. Львов или Рух продадут Карпатам место в УПЛ

В тренде

Ни для кого не секрет, что главной командой Львова всегда будут Карпаты. Переродившиеся "зелено-белые" начнут этот сезон во Второй Лиге, однако вполне могут оказаться в элите уже в следующем сезоне. На помощь могут прийти Львов или Рух, которые имеют свои предпосылки, чтобы не доиграть сезон. Колизия со Львовом и Вересом еще свежа в памяти.

6. Ни одного мата в эфире до конца сезона

Владислав Гельзин
Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

История со сверхэмоциями Владислава Гельзина дала нездоровый тренд в нашем футболе, когда игроки и тренеры не стеснялись выражений в прямом эфире. Впрочем, возможно, новый сезон все-таки станет почище в этом аспекте и на камеру мы будем слышать лишь литературную и культурную речь. Вдруг длительный бан президента Олимпика (или уже экс-президента?) послужит для многих уроком.

7. Заря не выйдет в еврокубки

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Луганчане два года подряд финишировали третьими и даже были близки к попаданию в Лигу чемпионов. Тем не менее накануне этого сезона команду покинуло немало ведущих игроков, а слухи о финансовой нестабильности луганского коллектива не утихают. На фоне набирающих мощь середняков очень возможно, что команда Виктора Скрипника вовсе окажется вне еврокубковой зоны.

8. Селезнев забьет гол не с пенальти

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

"Царю" осталось 8 голов, чтобы побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ. Осуществить мечту в Колосе не позволил конфликт с главным тренером и мутная история с отчислением Селезнева из команды. Похоже, что в новом сезоне Евгений будет играть за Минай, за который в принципе забить 8 голов не так просто. Впрочем, нарушить свою репутацию пенальтиста форварду вполне по силам.

9. Милевский дополнит десант Динамо в Черноморце

Милевский со своим агентом Панковым
Милевский со своим агентом Панковым / Фото: Instagram

Киевляне отправили в аренду в Одессу десант аж из 12 игроков. Почему бы к ним не присоединиться эпатажному Милевскому? Форвард покинул Минай и не собирается туда возвращаться, однако в УПЛ еще горит желанием сказать последнее слово. А тут дружественный киевлянам клуб, море, солнце, пляжи, клубы... Отличное завершение карьеры получилось бы.

10. У Премьер-Лиги появится президент

/ Фото: Прем'єр-ліга України

После отставки Томаса Гримма весной прошлого года организация объявила о новых выборах, однако вскоре быстро их сместила в небытие, ссылаясь на пандемию. Весь прошлый сезон УПЛ провела во главе с исполнительным директором Евгением Диким, но без президента. Возможно, функционеру пора пойти на повышение? Или же мы вновь увидим "опытного иностранца" у руля одной из главных футбольных организаций Украины?

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