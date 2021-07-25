Динамо – Газіантеп: пряма відеотрансляція останнього спарингу в Австрії

У неділю, 25 липня, київське Динамо грає спаринг із середняком турецької Суперліги. В Австрії команда Мірчі Луческу поміряється силами з клубом Газіантеп з однойменного міста. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.
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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – ГАЗІАНТЕП
Попередні спаринги Динамо:
23 липня. Уніон – 1:1
20 липня. Атлетик – 0:1
18 липня. Етуаль – 2:0
17 липня. Ніцца – 1:2
15 липня. Евіан – 3:0
14 липня. Сьон – 2:0
10 липня. Серветт – 1:1
7 липня. Люцерн – 3:3
5 липня. Дівон – 5:0
3 липня. Лозанна – 1:1
1 липня. Базель – 4:4
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В середині тижня кияни перебралися зі Швейцарії в Австрію, де і проводить фінальний відрізок підготовки до сезону. У п'ятницю Динамо зіграло внічию з Уніоном. Нічию для чемпіона України вирвав Беньямін Вербіч.
Останнім спаринг-партнером киян повинен був стати іспанська Вільярреал, проте переможець Ліги Європи скасував спаринг з Динамо через зараження коронавірусом у гравців. Газіантеп же є міцним середняком чемпіонату Туреччини. У 2019 році команда підвищилася в класі, а в минулому сезоні завершила чемпіонат на 9 місці.
Як Динамо проводить фінальний етап зборів у Австрії: