Динамо подписало лучшего бомбардира УПЛ

28-летний нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского Динамо. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.
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Владислав Кулач провел яркий прошлый сезон за полтавскую Ворсклу и хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой Мирчи Луческу, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян.
Напомним, в прошлом сезоне за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Кулач будет заявлен за Динамо в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче против ровенского Вереса, который состоится в воскресенье, 1 августа.
Ранее белорусский нападающий Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское Динамо на правах аренды, из-за Лукашенко он отказался играть за сборную Беларуси.