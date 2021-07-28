Динамо подписало лучшего бомбардира УПЛ

Киевский клуб заключил двухлетний контракт с бывшим нападающим Ворсклы Владиславом Кулачем, который находился на просмотре

Владислав Кулач - игрок Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

28-летний нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского Динамо. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

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Владислав Кулач провел яркий прошлый сезон за полтавскую Ворсклу и хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой Мирчи Луческу, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян.

Напомним, в прошлом сезоне за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Кулач будет заявлен за Динамо в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче против ровенского Вереса, который состоится в воскресенье, 1 августа.

Ранее белорусский нападающий Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское Динамо на правах аренды, из-за Лукашенко он отказался играть за сборную Беларуси.