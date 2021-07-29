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Колос --
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Минай --
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Чорноморець --
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1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
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Динамо представило форму на новий сезон: ціна і реакція фанів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 липня, 10:38
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Свій дебютний офіційний матч у новій формі команда Мірчі Луческу проведе в неділю, 1 серпня – цього дня кияни на НСК "Олімпійський" прийматимуть Верес
Нова форма "Динамо" Київ
Нова форма "Динамо" Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Слідом за Шахтарем своє нове екіпірування показало публіці і Динамо.

У вболівальників столичного клубу форма викликала суперечливі відгуки.

"Як обшивка сидінь у маршрутках", – пишуть одні

"Вогонь! Динамічно! Нарешті в Динамо згадали, що на дворі – 21-е століття", – задоволені інші

Відзначимо, що вартість нової футболки Динамо становить 1899 гривень.

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Нагадаємо, в новому сезоні Динамо захищатиме титул чемпіонів України. Перший тур першості кияни пропускали, позаяк їхній конкурент Шахтар обіграв на НСК Інгулець 2:1 у дебютній офіційній зустрічі під керівництвом нового тренера Роберто Де Дзербі.

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