Динамо представило форму на новий сезон: ціна і реакція фанів

Свій дебютний офіційний матч у новій формі команда Мірчі Луческу проведе в неділю, 1 серпня – цього дня кияни на НСК "Олімпійський" прийматимуть Верес

Нова форма "Динамо" Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Слідом за Шахтарем своє нове екіпірування показало публіці і Динамо.

У вболівальників столичного клубу форма викликала суперечливі відгуки.

"Як обшивка сидінь у маршрутках", – пишуть одні

"Вогонь! Динамічно! Нарешті в Динамо згадали, що на дворі – 21-е століття", – задоволені інші

Відзначимо, що вартість нової футболки Динамо становить 1899 гривень.

Читайте також: Суркіс вміє торгуватися: Динамо продасть Супрягу за восьмизначну суму

Нагадаємо, в новому сезоні Динамо захищатиме титул чемпіонів України. Перший тур першості кияни пропускали, позаяк їхній конкурент Шахтар обіграв на НСК Інгулець 2:1 у дебютній офіційній зустрічі під керівництвом нового тренера Роберто Де Дзербі.