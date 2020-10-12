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"Динамо" добилось переноса еще одного матча в чемпионате Украины ради Лиги чемпионов

12 октября, 21:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во втором круге "Динамо" примет "Днепр-1" в Днепре

Дирекция украинской Премьер-лиги удовлетворила просьбу киевского "Динамо" по переносу поединка 8-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1". Таким образом, встреча пройдет не в Днепре, а в Киеве на "Олимпийском", хотя номинальным хозяином встречи будет команда из Днепра, сообщается на сайте УПЛ.

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Зато матч 21 тура Премьер-лиги "Динамо" – "Днепр-1" состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Такие изменения связаны с подготовкой киевлян к матчам группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, ранее "Рух" отказал "Динамо" в переносе матча ради лучшей подготовки к встрече с Роналду. Во львовском клубе считают, что матч против "Ювентуса" не настолько важен, чтобы менять календарь Премьер-лиги. Перед этим киевляне договорились о смене места проведения матчей с "Минаем".

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Источник: Сегодня|Спорт

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