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Кендзера высмеял Цитаишвили за то, что тот "нарисовал" пенальти (видео)

11 октября, 20:35

Олег Люлька Олег Люлька

Польский защитник "Динамо" отметил мастерство, с которым его одноклубник упал в штрафной площадке

Вингера "Динамо" Георгия Цитаишвили знатно потроллил его польский одноклубник Томаш Кендзера. Это случилось после победы молодежной сборной Украины над Румынией 1:0, которую "сине-желтые" добыли с помощью пенальти, которое благодаря своим актерским способностям заработал Цитаишвили, а реализовал Булеца.

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Напомним, за 12 минут до конца основного времени отборочного поединка Евро-2021 Цитаишвили прорвался в штрафную площадку румынской команды и откровенно нырнул, как говорят в подобных случаях, "нарисовав" фол. Однако судья купился на симуляцию и назначил 11-метровый.

После игры Георгий Цитаишвили опубликовал в своем Instagram фото с матча, которое пафосно подписал: "Если ты упал семь раз, встань восемь", тем самым подчеркивая характер молодежной сборной Украины.

На это партнер Цитаишвили по "Динамо" Томаш Кендзера отреагировал веселым комментарием, отметив не характер, а артистизм Георгия: "Ты упал раз – и сразу пенальти".

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"Вот это шутка!", "Не урыл, а закопал" – отметили остроумие Кендзеры другие фолловеры Цитаишвили. Да и самого Георгия ремарка польского одноклубника улыбнула – судя по тому, что он ответил на нее тремя угорающими со смеху смайликами.

Смотрите, как Цитаишвили "нарисовал" пенальти

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юмор Динамо Киев Сборная Украины U21 Томаш Кендзера Георгий Цитаишвили

Источник: Сегодня|Спорт

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