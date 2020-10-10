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"Чтобы не искали бабки на стороне": футбольным судьям Украины хотят поднять гонорары в сто раз

10 октября, 20:05

Олег Люлька Олег Люлька

С таким предложением выступил главный тренер закарпатского "Миная" Василий Кобин

Главный тренер "Миная" Василий Кобин раскритиковал официальные зарплаты судей в украинской футбольной Премьер-лиге, где за матч арбитру в поле полагается 12 тысяч гривен. По мнению Кобина, рефери должны получать в сотню раз больше.

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"В Украине за 5 тысяч гривен честно судить никто не будет. Будут всегда искать бабки на стороне, звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: "Дайте денег, чтобы мы вам чем-то помогли".

"В УПЛ у них гонорар за матч 12 тысяч гривен. Это ненормально. Человеку надо поддерживать форму, сходить на фитнес, побегать, какие-то кроссовки купить. Тем более есть семьи, дети – об этом даже не говорим. Это нереально и ненормально".

"Считаю, что арбитр УПЛ должен получать до 10 тысяч долларов в месяц, чтобы он был объективным, не бросался по сторонам. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек хорошо и комфортно жила в любой точке нашей страны".

"Арбитр должен тоже иметь право на отдых, потому что это стресс. Когда ты судишь, тебя с обеих сторон команды парафинят. А еще и болельщики... Стресс сумасшедший", – заявил Кобин.

Тренера "Миная" цитирует канал "ОТДУШИВДУШУ":

Василий Кобин

Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Судьи УПЛ

Судьи УПЛ / Фото: FootBoom

Ранее мы писали, что после разгрома от "Динамо" "Минай" пожаловался на судейство. В клубе Василия Кобина заявили, что киевляне должны доказывать свое преимущество без лишней помощи.

Смотрите фейл с назначением пенальти в матче "Колос" – "Мариуполь"

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судейство чемпионат Украины арбитр Василий Кобин Минай
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