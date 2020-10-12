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Бывший тренер "Зари" Вернидуб готовится возглавить команду Премьер-лиги перед матчем с "Динамо"

12 октября, 11:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

После работы в Беларуси специалист может стать тренером львовского "Руха"

Еще одна смена наставника может произойти в чемпионате Украины в ближайшие дни. Многолетнего главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба, который в последнее время находится в творческом отпуске, активно сватают в "Рух". Мы уже писали, что Вернидуб может возглавить "Рух", но теперь появилась дополнительная информация.

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О возможном контракте сообщает сайт sport.ua со ссылкой на свои источники.

Львовская команда впервые выступает в элитном дивизионе и в стартовых пяти турах набрала всего два очка, ни разу не победив. Поэтому тренерский стул под 33-летним Иваном Федыком шатается. Издание пишет, что его готов заменить Юрий Вернидуб. Экс-наставник "Зари" в минувшем сезоне возглавлял солигорский "Шахтер", но по личным причинам покинул Беларусь.

Тем временем, футболист "Зари" дебютировал в сборной Израиля автоголом.

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Причем, ожидают, что Вернидуб возглавит "Рух" уже до 6-го тура, в котором львовяне 17 октября сыграют с "Динамо". При этом генеральный директор клуба Игорь Дедышин опроверг факт переговоров со специалистом, отказавшись комментировать слухи и высказав доверие Федыку.

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Смотрите, как недавно "Рух" уступил в Чернигове "Десне":

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