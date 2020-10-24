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"Десна" выиграла у "Олимпика" матч, который "переехал" в Киев из Чернигова

24 октября, 19:34

Олег Люлька Олег Люлька

Оба мяча "Десна" забила в пустые ворота "олимпийцев" - смотрите, как это было

В поединке седьмого тура чемпионата Украины "Олимпик" на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского проиграл "Десне" 0:2.

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Напомним, эта игра должна была пройти в Чернигове, но из-за красного уровня коронавирусной угрозы, установленного в этом городе, была перенесена в столицу.

Как Шевцов, так и Тотовицкий забивали в пустые ворота дончан.

Эта победа позволила "Десне" подняться на четвертое место в турнирной таблице, расположившись вслед за идущим третьим "Шахтером".

Видео гола Шевцова (24')

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Видео гола Тотовицкого (37')

Обзор матча "Олимпик" – "Десна" (0:2)

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"Олимпик" – "Десна" – 0:2
Голы: Шевцов, 24, Тотовицкий, 37
"Олимпик": Кичак – Пасич (Ксенз, 61), Гришко, Драме, Лебеденко – Тейшейра (Чогадзе, 77), Бабенко, Бенито (Альваренга, 89), Завийский (Романовский, 61), Политыло (Каргбо, 77) – Шахаб
"Десна": Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Арвеладзе (Ермаков, 82), Мудрик (Картушов, 69), Калитвинцев (Гуцуляк, 90), Тотовицкий (Дегтярев, 82), Огиря – Шевцов (Домбровский, 69)
Предупреждения: Бенито, Шахаб – Тотовицкий, Имереков, Гитченко

Статистика матча "Олимпик" – "Десна" (0:2)

Напомним, по результатам матчей седьмого тура на чистое первое место УПЛ вышло "Динамо", обыгравшее на НСК "Олимпийский" "Александрию" 1:0.

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Позиция
Команда
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Пр.
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О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
7
5
2
0
15
3
12
17
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ВорсклаВорсклаВор
7
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Забитые 13
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: Н В Н Н В
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
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ДеснаДеснаДес
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Пропущеные 7
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ОлимпикОлимпикОли
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Пропущеные 12
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Источник: Сегодня|Спорт

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