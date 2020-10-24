Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Ворскла"

В центральном матче седьмого тура Премьер-лиги Украины "Шахтер" довольно неожиданно не сумел обыграть "Ворсклу", разойдясь с ней миром 1:1. "Горняки", уступая по ходу встречи, отыгрались, но забить победный мяч, даже имея численное преимущество в последние 40 минут встречи, не смогли. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов этого поединка.

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Обзор матча "Шахтер" – "Ворскла" (1:1)

"Шахтер" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Соломон, 33 – Кулач, 7

"Шахтер": Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72) – Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72) – Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете – Дентиньо (Судаков, 72)

"Ворскла": Резник – Яворский, Чеснаков, Альюн – Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок – Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) – Кулач (Пешич, 87)

Предупреждения: Майкон – Альюн, Ребенок, Пердута, Пуцлин

Удаление: Альюн (53, "Ворскла", повторное предупреждение)

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Прорыв Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Статистика матча "Шахтер" – "Ворскла" (1:1)

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Напомним, за три дня до матча с "Ворсклой" "Шахтер" сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв в Мадриде "Реал" со счетом 3:2.

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