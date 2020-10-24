"Потеряли голову": Каштру объяснил, почему "Шахтер" не смог обыграть "Ворсклу"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью "горняков" с "Ворсклой" 1:1 в центральном матче седьмого тура УПЛ, который состоялся в Киеве на УТК имени Банникова. Напомним, последние 40 минут поединка дончане играли в большинстве, но не сумели воплотить численное преимущество в голы.

"Мы доминировали в течение всего матча. Доминировали по контролю мяча, по ударам, по проходам. Особенно в первые 75 минут наша команда была великолепна. Удавалось вскрывать зоны в обороне соперника, отлично выполняли высокий прессинг. Это давало нам ожидание, что мы сможем победить. К сожалению, так не произошло. В последние 15 минут потеряли голову, играли сердцем. А сердцем – сложнее"

Реклама

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом Луиш Каштру не жалеет о решении не проводить ротацию и на "Александрию" выставить тот же состав "Шахтера", который тремя днями ранее обыграл "Реал" 3:2.

"Ребята успели восстановиться после прошлого матча. Была отличная энергия на поле. Команда выполнила практически все, что мы запланировали. И лишь в последние 15 минут начался небольшой хаос. Мы доминировали, но не играли хорошо", – заявил главный тренер "Шахтера" каналу "Футбол 2"

Реклама

Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" после победы над "Реалом" стал партнером Месси. Бразильца Тете включили в символическую сборную ЛЧ вместе со звездами "Барселоны", "Баварии" и "Ливерпуля".

Смотрите, как "Шахтер" разошелся миром с "Ворсклой"

Реклама