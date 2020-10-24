Українська
$ 28,27
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Потеряли голову": Каштру объяснил, почему "Шахтер" не смог обыграть "Ворсклу"

24 октября, 17:23

Олег Люлька Олег Люлька

По словам главного тренера "горняков", их подвело желание в последние 15 минут матча сыграть сердцем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью "горняков" с "Ворсклой" 1:1 в центральном матче седьмого тура УПЛ, который состоялся в Киеве на УТК имени Банникова. Напомним, последние 40 минут поединка дончане играли в большинстве, но не сумели воплотить численное преимущество в голы.

"Мы доминировали в течение всего матча. Доминировали по контролю мяча, по ударам, по проходам. Особенно в первые 75 минут наша команда была великолепна. Удавалось вскрывать зоны в обороне соперника, отлично выполняли высокий прессинг. Это давало нам ожидание, что мы сможем победить. К сожалению, так не произошло. В последние 15 минут потеряли голову, играли сердцем. А сердцем – сложнее"

Реклама

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом Луиш Каштру не жалеет о решении не проводить ротацию и на "Александрию" выставить тот же состав "Шахтера", который тремя днями ранее обыграл "Реал" 3:2.

"Ребята успели восстановиться после прошлого матча. Была отличная энергия на поле. Команда выполнила практически все, что мы запланировали. И лишь в последние 15 минут начался небольшой хаос. Мы доминировали, но не играли хорошо", – заявил главный тренер "Шахтера" каналу "Футбол 2"

Реклама

Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" после победы над "Реалом" стал партнером Месси. Бразильца Тете включили в символическую сборную ЛЧ вместе со звездами "Барселоны", "Баварии" и "Ливерпуля".

Смотрите, как "Шахтер" разошелся миром с "Ворсклой"

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
2
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
Шахтер Шахтер Шах
7
3
4
0
16
8
8
13
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава Луиш Каштру

Источник: Канал Футбол

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Рух" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Защитник
Защитник "Динамо" подорожал в 20 раз после выступлений за сборную УкраиныФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 6-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 6-го тураЧУ по футболу
Семь голов, два пенальти и два удаления:
Семь голов, два пенальти и два удаления: "аграрии" выдали самый чумовой матч чемпионата Украины (видео)ЧУ по футболу
"Рух" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" узнал результаты тестов на коронавирус: Степаненко уже здоровЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять