Тренер "Ворсклы" – о желании победить "Шахтер": "На последних минутах сказал идти вперед"

Сегодня в украинской Премьер-лиге стартовал седьмой тур. В первом матче дня "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу". "Горняки" отыгрались, но остались на третьем месте.

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При этом главный тренер полтавского коллектива Юрий Максимов пытался даже добыть три очка, отправив в концовке своих подопечных к воротам соперника во время углового. Специалист вспомнил свои выступления в Германии и в целом остался доволен ничьей.

Об этом он рассказал телеканалам "Футбол":

"В сегодняшней ситуации ничью воспринимаю как положительный результат. Мы играли 35 минут вдесятером. Против "Шахтера" даже 11 на 11 сложно, а тут на одного меньше... Понятно, что соперник подустал после матча с "Реалом" и думал о предстоящей встрече с "Интером". Для нас же эта ничья как победа".

Несмотря на то, что "Ворскла" сейчас вновь возглавила таблицу, Максимов сетует, что не удалось набрать максимум очков:

"У нас в третьем матче подряд удаление. А ведь мы могли бы больше очков заработать. Например, в той же встрече с "Днепром-1". Но ничего страшного: не проиграли – уже хорошо... На последних минутах при угловом я сказал идти вперед, ведь когда же еще забивать? Возможность есть – надо стараться максимум выжать. Я считаю, что защита – это нападение. Надо было до конца идти и играть, как наигрывали, как у нас расписано. Если мы еще и на угловой будем все сзади стоять – смысл тогда выходить играть? Угловой – это в Германии почти как пенальти".

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Ворскла":

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