Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус (видео)

В Сети появилось видео, как Александр Усик в Лондоне сдавал тест на коронавирус перед боем с Дереком Чисорой, который состоится 31 октября. Судя по реакции украинского боксера, прибывшего на процедуру в образе такого себе гангстера, он пережил не самые приятные мгновения в своей жизни.
Во время взятия мазка ватной палочкой из носа, Усика потянуло на рвоту. Он еле сдержался, при этом сильно прокашлялся.
Несмотря на пережитый дискомфорт, Усик не забыл проявить свой артистизм и передать послание своему будущему сопернику Дереку Чисоре. "Я не просто хорошо. Я очень хорош", – сказал Александр на английском, чтобы Чисора, в свое время влепивший пощечину Виталию Кличко и плюнувший во Владимира, точно все понял.
Добавим, что результаты тестов Усика и членов его команды оказались отрицательными, таким образом олимпийский чемпион может спокойно продолжать подготовку ко второму в своей профи-карьере бою в супертяжелом весе.
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Напомним, бой Усик – Чисора пройдет в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.
Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.
Смотрите, как Усик качается перед боем с Чисорой
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