Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус (видео)

Во время взятия мазка Александра потянуло на рвоту, но он сдержался

В Сети появилось видео, как Александр Усик в Лондоне сдавал тест на коронавирус перед боем с Дереком Чисорой, который состоится 31 октября. Судя по реакции украинского боксера, прибывшего на процедуру в образе такого себе гангстера, он пережил не самые приятные мгновения в своей жизни.

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Во время взятия мазка ватной палочкой из носа, Усика потянуло на рвоту. Он еле сдержался, при этом сильно прокашлялся.

Усик, тест на коронавирус Видео: USYK17

Несмотря на пережитый дискомфорт, Усик не забыл проявить свой артистизм и передать послание своему будущему сопернику Дереку Чисоре. "Я не просто хорошо. Я очень хорош", – сказал Александр на английском, чтобы Чисора, в свое время влепивший пощечину Виталию Кличко и плюнувший во Владимира, точно все понял.

Добавим, что результаты тестов Усика и членов его команды оказались отрицательными, таким образом олимпийский чемпион может спокойно продолжать подготовку ко второму в своей профи-карьере бою в супертяжелом весе.

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Напомним, бой Усик – Чисора пройдет в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.

Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Смотрите, как Усик качается перед боем с Чисорой

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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