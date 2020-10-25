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Усик сдал тест на коронавирус перед Чисорой: объявлен результат

25 октября, 17:41

Олег Люлька Олег Люлька

Олимпийский чемпион-2012 - чистый. Как и все члены его команды

Александр Усик со своей командой прошел тест на коронавирус в Лондоне, где 31 октября состоится его поединок против Дерека Чисоры. Результаты оказались отрицательными, таким образом олимпийский чемпион может спокойно продолжать подготовку ко второму в своей профи-карьере бою в супертяжелом весе.

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Напомним, бой Усик – Чисора пройдет в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.

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Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Смотрите, как Усик ловко работает руками перед боем с Чисорой

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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тест бокс Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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