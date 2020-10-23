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Бой Усик – Чисора пройдет на арене, принимавшей "золотую" для украинца Олимпиаду

23 октября, 19:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организаторы боя наконец-то определились с местом проведения боя

Стало известно место проведения боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли Арене" 31 октября, сообщается на официальном сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Крытый спортивно-концертный комплекс был построен в 1934 году, а отреставрирован в 2006, вместе с легендарным стадионом "Уэмбли". В 2012 году арена принимала Олимпийские игры, где Усик завоевал золотую медаль. Правда, соревнования по боксу проходили в другом помещении. На "Уэмбли Арене" проводились соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.

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Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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