Бой Усик – Чисора пройдет на арене, принимавшей "золотую" для украинца Олимпиаду

Стало известно место проведения боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли Арене" 31 октября, сообщается на официальном сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

Реклама

Читайте также: "Война приближается": Чисора изобразил себя и Усика в образе киногероев

Крытый спортивно-концертный комплекс был построен в 1934 году, а отреставрирован в 2006, вместе с легендарным стадионом "Уэмбли". В 2012 году арена принимала Олимпийские игры, где Усик завоевал золотую медаль. Правда, соревнования по боксу проходили в другом помещении. На "Уэмбли Арене" проводились соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.

В тренде Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

Реклама