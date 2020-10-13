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"Война приближается": Чисора изобразил себя и Усика в образе киногероев

13 октября, 14:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский боксер нарисовал постер перед грядущим боем в супертяжелом дивизионе

Александр Усик и Дерек Чисора продолжают готовиться к своему поединку, который пройдет 31 октября в Лондоне. Кстати, стало известно, что Поветкин поможет Чисоре перед боем с Усиком. Кроме физических нагрузок, парни получают и психологическую поддержку, а также стараются "подколоть" друг друга.

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После обмена веселыми словесными посланиями в соцсетях 36-летний Чисора взялся за изобразительное искусство. На постере к противостоянию Дерек увидел себя в виде Бэтмена, тогда как украинца нарисовал Джокером. Причем, своего киногероя британец изобразил сверху. "Война приближается", – подписал боксер свое произведение, намекая на свое прозвище.

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Тем временем, большинство экспертов предрекают успех Усику. Даже среди опрошенных в Великобритании в победу Чисоры верит только его менеджер Девид Хэй и бывший соперник Александра – Тони Белью.

Читайте о том, что Фьюри назвал дату возвращения в ринг. Его соперником может стать Усик, если справится с Чисорой и быстро восстановится.

Смотрите, как Дерек реагировал на послание Александра:

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram
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Бэтмен бой бокс постер Александр Усик Дерек Чисора Джокер
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