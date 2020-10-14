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Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)

14 октября, 13:34

Олег Люлька Олег Люлька

Свой пост боксеры-кумовья написали на украинском языке

Боксеры-кумовья Василиий Ломаченко и Александр Усик снова заставили публику гадать относительно своей гражданской позиции, опубликовав сегодня на украинском и английском (но не русском) языках поздравление по случаю Дня защитника Украины.

"Вітаємо з днем захисника України! Це свято героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за неї! Це свято всіх, хто любить і захищає Україну. Ми всією душею і сердцем за тебе!" – гласит пост на совместном Instagram-аккаунте Ломаченко и Усика

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Отметим, что ранее этих боксеров не раз называли приверженцами "русского мира". А сайт "Миротворца" включил Усика и Ломаченко в свою базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России".

Среди оснований, послуживших этому, была, в частности, публикация Василием Ломаченко видео о "силе православного духа". В ролике, который запостил боксер, российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Это видео до сих пор остается на странице Ломаченко в Instagram, он его не удалял.

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При этом Ломаченко утверждает, что для него "Украина и Россия – один народ".

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Вместе с тем в Вооруженных силах Украины, чей боец вызывал на бой Усика, последнего называли "агентом спецслужб РФ".

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боксеры Василий Ломаченко Александр Усик День захисника України
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