Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой

Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру осталось порядка 40-50 процентов

Александр Усик раскрыл финансовые подробности боя с Дереком Чисорой трехнедельной давности в Лондоне, который он выиграл по очкам. Ранее мы сообщали, что гонорар Усика составил 1,66 млн евро, а поверженного им британца – 4,43 млн евро. Однако лично Александру досталась не вся указанная сумма.

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Отвечая на вопрос о том, сколько остается самому боксеру, Усик сказал: "Половина, может чуть меньше, 40 процентов".

Таким образом, непосредственно Усику за поединок с Чисорой перепало порядка 664-830 тысяч евро.

Оставшаяся часть гонорара ушла на различные затраты – в частности, переезды и перелеты. "Самая затратная часть – это спарринг-партнеры, хорошие спарринг-партнеры. Один тренировочный лагерь, думаю, стоит больше 50 тысяч условных единиц", – отметил Александр в интервью каналу USYK17.

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Ранее мы писали, что бой Усик – Чисора был на грани срыва. Об этом спустя три недели после поединка рассказал украинский боксер. Причиной была травма локтя, полученная Усиком в тренировочном лагере. Но Александра сумели "починить", и тот бой в Лондоне он завершил в свою пользу.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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