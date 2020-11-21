Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой

Александр Усик раскрыл финансовые подробности боя с Дереком Чисорой трехнедельной давности в Лондоне, который он выиграл по очкам. Ранее мы сообщали, что гонорар Усика составил 1,66 млн евро, а поверженного им британца – 4,43 млн евро. Однако лично Александру досталась не вся указанная сумма.
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Отвечая на вопрос о том, сколько остается самому боксеру, Усик сказал: "Половина, может чуть меньше, 40 процентов".
Таким образом, непосредственно Усику за поединок с Чисорой перепало порядка 664-830 тысяч евро.
Оставшаяся часть гонорара ушла на различные затраты – в частности, переезды и перелеты. "Самая затратная часть – это спарринг-партнеры, хорошие спарринг-партнеры. Один тренировочный лагерь, думаю, стоит больше 50 тысяч условных единиц", – отметил Александр в интервью каналу USYK17.
Ранее мы писали, что бой Усик – Чисора был на грани срыва. Об этом спустя три недели после поединка рассказал украинский боксер. Причиной была травма локтя, полученная Усиком в тренировочном лагере. Но Александра сумели "починить", и тот бой в Лондоне он завершил в свою пользу.
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