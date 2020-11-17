Бывший соперник Усика признался в любви к украинцу

Украинец Александр Усик вторую победу в супертяжелом дивизионе добыл над опытным британцем Дереком Чисорой. Однако не все уверены, что у 33-летнего уроженца Крыма получится стать чемпионом в новом для себя весе. К числу таких относится и бывший соперник Усика – Тони Беллью. Кстати, британец после поражения Александру в объединительном бою в "крузервейте" (до 91 кг) два года назад больше на ринг не выходил. Накануне боксер завершил карьеру после нокаута в спарринге с Усиком.

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Также Беллью признался в своих чувствах к украинцу, о чем пишет сайт vringe:

"Чисора победил в нескольких раундах и показал себя лучше, чем кто-либо предполагал. Но Александр Усик был потрясающим в тот вечер. Он показал, что способен иметь дело с супертяжелой мощью, когда он в невыгодном положении из-за недостатка веса, что он – грозная сила. Я уже знал, что это так, потому что он побил меня. Он — блестящий боец. У меня нет других чувств, кроме любви, уважения и восхищения Александром. Я буду поддерживать его, если он не будет драться с моим другом. Скажем, против Александра Поветкина я буду кричать за Усика, хотя он, вероятно, не поймет ни единого слова".

А вот против чемпионов мира – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри – Усику придется тяжело, считает Беллью:

"У него есть шанс. Он может перебоксировать любого, пока размер не станет решающим фактором в бою. А если это так, значит, ты не в той весовой категории. Я уверен, что Александр – потрясающий боец, но, считаю, что Джошуа и Фьюри для него – это слишком".

В выходные один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с Бруком нокаутом.

Смотрите, как Александр и Дерек общались в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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