Усик признался, как заболел коронавирусом: "Надуло лицо, температура"

Украинский боксер переболел во время подготовки к бою с Дереком Чисорой

Александр Усик отдыхает после второго победного боя в супертяжелом дивизионе – над британцем Дереком Чисорой. Сейчас он проверяется у врачей и ждет новые вызовы. Кстати, также теперь известно, что бой Усик – Чисора был на грани срыва из-за травмы.

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Сегодня появилось интервью боксера на его YouTube-канале, в котором он, кроме всего прочего, признался, что переболел коронавирусом:

"Я болел коронавирусом еще в первую волну. Я не паниковал, потому что переболеют абсолютно все... А вышло так: я лечил зубы и после этого у меня – бах! Надуло лицо чуть-чуть, будто пчелы покусали, и появилась температура. Я понял, что это: раз мне разрезали десны, когда вставляли импланты. А моя супруга говорит, что потеряла нюх. Мы вызвали доктора, который проверил нас. COVID подтвердился. А у всего нашего окружения – все нормально. Мы сели с ней на карантин, отсидели 14 дней. Три дня у меня была температура 37,2– 38, слабость. Я лежал на кровати – мне это очень дико не нравилось. Я вообще ненавижу, когда со мной происходят такого рода вещи. Чувствую себя обузой. Отлежался, прошли карантин. Проверились – и нам дали разрешение ездить, ходить".

Читайте о том, что американец Уайлдер хочет провести бой с Усиком.

Смотрите, как Александр и Дерек Чисора общались в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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