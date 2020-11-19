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Владимир Кличко первый среди супертяжей в истории Европы и второй – вне зависимости от веса

19 ноября, 18:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Также в первую десятку хэвивейта входят Виталий Кличко и Александр Усик

Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко возглавляет ТОП-10 рейтинга лучших супертяжеловесов в истории Европы по версии авторитетного сайта boxrec.com. За свою карьеру Владимир одержал 64 победы и пять раз проиграл. Украинец на более чем 200 очков опережает британца Ленокса Льюиса.

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К слову, Кличко-младший занимает второе место в рейтинге лучших боксеров Европы вне зависимости от весовой категории. Здесь лидирует непобежденный британец Джо Кальзаге. За свою карьеру Джо, получивший прозвище "Гордость Уэльса", одержал 46 побед.

Виталий Кличко занимает четвертое место в рейтинге супертяжеловесов, а еще один наш соотечественник Александр Усик замыкает первую десятку, хотя в хэвивейте провел всего два поединка.

ТОП-10 супертяжелого веса:

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ТОП-10 вне зависимости от веса:

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Недавно Владимир Кличко показал свое новое хобби: "Заново зауважал ковбоев!". Знаменитый боксер на пенсии увлекся ездой на лошадях.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс Виталий Кличко Владимир Кличко Александр Усик рейтинг боксеров

Источник: Сегодня|Спорт

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