"Бомбардировщик" Уайлдер хочет провести бой с Усиком

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) составил список из пяти боксеров, с которыми хочет провести бой, если не получится организовать третий поединок против британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). В числе желаемых оппонентов и украинец Александр Усик. Ранее Уайлдер рассказал, почему проиграл Фьюри во втором бою. Он считает, что в его воду что-то подмешали.
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Имена боксеров, к которым присматривается "Бронзовый бомбардировщик", назвал журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на эфир подкаста Last Stand, в котором принял участие Уайлдер.
Потенциальные соперники Уайлдера:
- Диллиан Уайт (27-2, 17 КО)
- Энди Руис-младший (33-2, 22 КО)
- Роберт Хелениус (30-3, 19 KO)
- Джозеф Паркер (27-2, 21 KO)
- Александр Усик (18-0, 13 KO)
Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. Но по предварительной информации, третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится. Новому чемпиону мира WBC Фьюри надоело переносить поединок. Теперь Тайсон заинтересован в объединительной схватке с обладателем трех поясов Энтони Джошуа.
Напомним, что в октябре украинец Усик выиграл по очкам у Дерека Чисоры во втором поединке в супертяжелом весе.
Смотрите, как Усик и Чисора ели в раздевалке после боя
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