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"Бомбардировщик" Уайлдер хочет провести бой с Усиком

17 ноября, 20:30

Елена Павлова Елена Павлова

Украинец в списке бывшего чемпиона, если сорвется третий поединок против британца Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) составил список из пяти боксеров, с которыми хочет провести бой, если не получится организовать третий поединок против британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). В числе желаемых оппонентов и украинец Александр Усик. Ранее Уайлдер рассказал, почему проиграл Фьюри во втором бою. Он считает, что в его воду что-то подмешали.

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Имена боксеров, к которым присматривается "Бронзовый бомбардировщик", назвал журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на эфир подкаста Last Stand, в котором принял участие Уайлдер.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

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Потенциальные соперники Уайлдера:

  • Диллиан Уайт (27-2, 17 КО)
  • Энди Руис-младший (33-2, 22 КО)
  • Роберт Хелениус (30-3, 19 KO)
  • Джозеф Паркер (27-2, 21 KO)
  • Александр Усик (18-0, 13 KO)

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. Но по предварительной информации, третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится. Новому чемпиону мира WBC Фьюри надоело переносить поединок. Теперь Тайсон заинтересован в объединительной схватке с обладателем трех поясов Энтони Джошуа.

Напомним, что в октябре украинец Усик выиграл по очкам у Дерека Чисоры во втором поединке в супертяжелом весе.

Смотрите, как Усик и Чисора ели в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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