Бой Усик – Чисора был на грани срыва: украинец рассказал о своей травме

Поединок в Лондоне, выигранный Александром по очкам, едва не был отменен из-за повреждения локтя

Спустя три недели после боя с Дереком Чисорой, выигранного по очкам, Александр Усик заявил, что этот поединок мог и не состояться. Причиной была травма украинца, которую он получил перед противостоянием с британцем.

"Прямо перед 31 октября у меня было несколько взрывов на тренировках. Что-то болело, например, травма локтя была. Бой мог не состояться... Были взрывы эмоциональные на тренировках. Тренеры выступили в роли громоотводов, приняли на себя этот всплеск. Помолчали, посмотрели, улыбнулись. Я продолжил: "Улыбаетесь? Смешно? А мне вообще не смешно!" Потом уже подошел, обнял, поцеловал каждого. Говорю: "Пацаны, простите, погорячился". Они говорят: "Да круто было. Жаль только, не записали", – рассказал Александр Усик в интервью каналу USYK17

Реклама

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Читайте также: "Не хочу больше получать": боксер завершил карьеру после нокаута в спарринге с Усиком

Напомним, кум Усика Ломаченко в последнем бою проиграл Лопесу, а после поединка стало известно, что Василий дрался с травмой. Отец уговаривал его отменить бой, но Лома отказался, угрожая в противном случае завершить карьеру.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама