Усик получил за бой на три миллиона меньше Чисоры: обнародованы суммы

Гонорары боксеров были бы значительно крупнее, если бы не пандемия

Стали известны гонорары Александра Усика и Дерека Чисоры за бой на "Уэмбли Арене" в Лондоне 31 октября, который завершился победой украинца единогласным решением судей. Хоть в ринге Усик победил, по заработкам он вчистую проиграл британцу.

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Как сообщает TotalSportal, Усик получил в два с половиной раза меньше гонорар за бой с Чисорой по сравнению с британцем. Украинцу досталось 1,66 млн евро, поверженному им сопернику – 4.43 млн евро.

Выплаты спортсменам были бы гораздо больше, если бы не перенос поединка с мая на октябрь из-за пандемии. В таком случае Усику полагался бы чек на 2,44 млн евро, а Чисоре – на 7,64 млн евро.

Кроме того, в придачу к этим суммам Усик и Чисора получат определенный процент от выручки за трансляцию боя.

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Напомним, что после победы над Чисорой Усик вызвал на бой Джошуа. "Энтони, я иду за тобой!" – заявил украинец.

Хотя, не исключено, что следующим соперником Усика будет Тони Паркер. Новозеландец готов подраться с Александром за пояс WBO, если его освободит Джошуа.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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