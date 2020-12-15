Усик откажется от боя с Джошуа за солидные отступные. Иначе британец оставит титул

По словам Эдди Хирна, WBO загнала сама себя в тупик

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн в очередной раз заявил, что его клиент готов отказаться от титула WBO, если Александр Усик будет мешать встрече Джошуа с Тайсоном Фьюри.

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Напомним, украинец является обязательным претендентом на титул WBO, после победы Джошуа над Пулевым глава Всемирной боксерской организации заявил, что Усик должен стать следующим соперником британца.

Впрочем, другое мнение у самого Джошуа, его промоутера Эдди Хирна, а также многочисленных фанатов бокса. Ранее мы приводили, что думают болельщики о бое Усик – Джошуа.

Хирн предположил, что WBO находится в тяжелом положении, так как хочет быть причастной к супербою Фьюри – Джошуа, но при этом имеет обязательства перед Усиком. В то же время, он отмечает, что встреча двух британцев станет самым большим боем в боксе, даже без титулов. Поэтому его клиент готов освободить пояс, если они не "придумают какое-то решение, которое сделает всех счастливыми", сообщает boxingscene.

Впрочем, один из вариантов решения проблемы озвучил журналист Крис Манникс на своей странице в Twitter. По его сведениям, Усик готов уступить право боя с Джошуа за солидные отступные. Об этом ему рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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