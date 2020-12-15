Поветкин захотел отбить Джошуа у Усика

У Александра Усика, обязательного претендента по линии WBO, появился еще один конкурент в борьбе за возможность подраться с Энтони Джошуа. О желании провести реванш с Эй-Джеем заявил 41-летний россиянин Александр Поветкин, нокаутированный британцем в 2018 году.

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"Мои цели? Выйти на ринг и побоксировать за звание чемпиона мира. И, конечно, постараться выиграть. Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это вдвойне принципиальный бой. Есть не то что недосказанность, а ощущение, что где-то в том бою поступил не так, где-то пропустил удар, который не следовало бы", – цитирует временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина "Матч ТВ"

"На мой взгляд, было бы круто провести такой бой. Можно выиграть и уходить", – добавил промоутер Поветкина Андрей Рябинский

Смотрите, как Джошуа нокаутировал Поветкина в 2018-м

Александр Поветкин / Фото: Twitter

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Отметим, что в своем последнем бою, в августе 2020-го, Поветкин нокаутировал другого британца – Диллиана Уайта. Тогда как Джошуа в минувшую субботу "вырубил" на "Уэмбли" Кубрата Пулева.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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